Koreli teknoloji devi Samsung, Tizen işletim sistemine sahip olacak yeni modeli Z4’ü duyurdu ve telefon hakkında bazı bilgileri paylaştı.

Samsung geçen sene de Tizen işletim sistemli Z3’ü çıkarmıştı. Z4 modeli de tıpkı Z3 gibi orta ve alt sınıfa dahil olacak. Telefonların özellikleri de bunu açıkça gösteriyor.

Telefonda 4.5 inç büyüklüğünde, 480 x 800 çözünürlükte WVGA ekran bulunuyor. Telefonun içerisinde ise 1.5 Ghz 4 çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 5 MP ön ve arka kamera ile beraber 2050 mAh batarya yer alıyor. Telefonda LTE ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı seçenekleri bulunuyor.

Telefon için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı. Z4 modeli ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak ve daha sonra diğer ülkelere gelecek. Ancak telefonun özelliklerini göz önünde bulundurursak büyük ülkelerde satmasını beklemek yanlış olur.