Samsung’un Katlanabilir Telefonu Sınırlı Sayıda Satışa Çıkacak

Katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy X modeli ile beraber yavaş yavaş cebimize girmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor.

Samsung telefon için Bluetooth SIG sertifikasını ve Güney Kore Ulusal Radyo Ajansı’ndan gerekli izinleri aldı bile. Telefonun önümüzdeki yıl Ocak ayında, Las Vegas’ta düzenlenecek olan Consumer Electronics Show etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Büyük bir ihtimalle piyasaya çıkacak olan ilk nesil katlanabilir akıllı telefon modelleri sınırlı sayıda olacak ve gelecekte çıkacak olan modeller kadar iyi olmayacak. Galaxy X modeli de sınırlı sayıda satışa çıkacak ve ilk olarak sadece 100.000 adet üretilecek. Telefonun sadece Güney Kore’de mi yoksa tüm dünyada mı satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.