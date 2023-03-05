Samsung Galaxy A32 5G akıllı telefon, şirketin zamanının en uygun fiyatlı akıllı telefon teklifi olarak Ocak 2021’de piyasaya sürüldü. Samsung’un bütçe dostu A serisi akıllı telefonu, 15W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile kapasitesine sahip. Ancak, bir kullanıcının standart Samsung Galaxy A32 5G’yi, akıllı telefonla birlikte gönderilen orijinal bataryadan altı kat daha fazla güç yedekleme kapasitesine sahip devasa bir fiziksel batarya ile modifiye etti.

9to5Google tarafından yayınlanan bir rapora göre, u/Downtown_Cranberry44 rumuzlu bir Reddit kullanıcısı, 2021 model Samsung Galaxy A32 5G akıllı telefonunu, akıllı telefonla birlikte gelen orijinal 5.000mAh pilin yerine 30.000mAh pil ile modifiye ettiğini iddia ediyor. Modifiye edilmiş batarya ile söz konusu kullanıcının akıllı telefonu orijinalinden altı kat daha fazla batarya kapasitesine sahip.

Raporda, Samsung Galaxy A52 5G’deki orijinal 5.000mAh pilin yüzde 100 şarj edildiğinde tam bir günlük kullanım sunduğu ve şimdi 30.000mAh pil ile akıllı telefonun tek bir şarjla neredeyse bir veya iki hafta dayanabileceği iddia ediliyor.

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Kullanıcının bu başarıyı, her biri yaklaşık 5 dolara mal olabilecek Samsung 50e pil hücrelerini kullanarak elde etti. Rapora göre, modifiye edilmiş Samsung Galaxy A32 5G akıllı telefonun arkasında son derece kalın bir eklenti olarak gözle görülür bir şekilde görünen 30.000mAh pil kapasitesine ulaşmak için kullanılan ek 50e piller nedeniyle modifiye telefonun ağırlığı da önemli ölçüde arttı.

Modun ayrıca iki USB Type-A çıkış portu, USB Type-C, microUSB ve Lightening portları içerdiği ve bu portların ekstra pilleri bir şarj istasyonuna ya da bir dizi başka cihazı şarj etmek için güç bankasına dönüşebiliyor.

Bununla birlikte rapor, Reddit kullanıcısı tarafından kullanılan yöntemin, hasara ve bataryayla ilgili yangın tehlikelerine karşı son derece hassas olabileceğinden, tam olarak güvenli bir yöntem olmadığını belirtmenin önemli olduğunu da ekliyor.