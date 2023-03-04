Android tutkunlarının merakla beklediği Redmi Note 12 Turbo modelinin yakında piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Sızıntıları ile bilinen Xiaomiui‘ye göre; telefon için MIUI yapısı artık hazır. Bu da resmiyet kazanmasının çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Her ihtimalde, Note 12 Turbo iç pazarda Mart ayında piyasaya sürülebilir.

Redmi Note 12 Turbo’nun model numarası 23049RAD8C olarak açıklandı. Telefonun global versiyonu 23049PCD8G ve 23049PCD8G model numaralarına sahip. Peki bu model hangi özellikler ile gelecek? Gelin özelliklere yakından bir göz atalım.

Redmi Note 12 Turbo, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. Muhtemelen Snapdragon 7+ Gen 1 olarak adlandırılacak olan SM7475 model numarasına sahip yakında çıkacak bir Snapdragon 7 serisi yonga tarafından desteklendiği söyleniyor. Telefon 12 GB‘a kadar LPDDR4x RAM‘i destekleyebilir ve en yüksek yapılandırma 512 GB sunabilir.

Note 12 Turbo, 67W‘a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh pil ile gelebilir. Ayrıca bir IR blaster ve lineer motor içerebilir. 50 megapiksel birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro/derinlik yardımcı merceği içerebilir. Bazı raporlar, Çin pazarında Note 12 Turbo yerine Redmi Note 12T olarak adlandırılacağını iddia etti.

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Yukarıda belirtildiği gibi, Redmi Note 12 Turbo, Çin dışındaki pazarlarda POCO F5 olarak yeniden adlandırılabilir. Söylentiler, POCO F5 Pro’nun Hindistan’da ve küresel pazarda da piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Bu telefon yalnızca Çin’de bulunan Redmi K60’ın yeniden yapılandırılmış bir sürümü olarak gelebilir .