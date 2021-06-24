Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar geldi. Galaxy S22 ailesinin kamera özellikleri ortaya çıktı.

reklam

Samsung‘un S21’den sonra piyasaya süreceği yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar ortaya atıldı. İlk sızıntılarda cihazların kamera özelliklerini ortaya döken Tron, Galaxy S22 ailesinin gerçek anlamda efsane bir kamera ile geleceğini ortaya çıkardı. Gelin Galaxy S22 ailesinin kamera özelliklerine göz atalım.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Watch Active 4 modelinin ilk görselleri sızdırıldı!

FrontTron isimli kaynak Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+‘ın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. Samsung Galaxy S22 ve S22+ için ciddi bilgiler ortaya atan Tron, eğer bu bilgiler doğruysa S22 ailesinin kamera tarafında çok güçlü bir şekilde geldiğinin göstergesi. İşte S22 ailesinin kamera özellikleri.

Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ın kamera detayları!

Hatırlarsanız Galaxy S20 ve S21 modelleri 12MP ana kamera ve 64MP telefoto kamera ile geliyordu. Onlardan farklı olarak 50MP‘lik bir ana kamera ile geleceği söylenilen Galaxy S22 ve S22+ megapiksel tarafında her iki modele de ciddi fark açıyor. Yani şimdiden bu kamera tam bir efsane diyebiliriz.

50MP’lik ana kamerayı üzerlerinde taşıyacak olan Galaxy S22 ve S22+ modelleri bu kamera sayesinde 8K video kaydı yapabilecekler. 2,8 µm‘ye kadar büyüyen 1,4 µm doğal pikselli 1/1.12” 50MP bu sensör gelen sızıntılara bakılırsa efsanevi çekimler yapacak.

Öte yandan 3x optik zoom lensli 12MP‘lik bir telefoto modülüne sahip olması beklenilen Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modelleri, bir adet 12MP‘lik ultra geniş açılı kamerayı da üzerlerinde taşıyacaklar. Bu geniş açılı kameranın S21 modelindeki sensör ile aynı olma ihtimali de var.

Genel olarak baktığımızda 50MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenilen Galaxy S22 ve S22+ modelleri gerçekten bu tarafta çok güçlü duruyor. Gelen bilgilerin sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bilgilerde eksik veya yanlış olma ihtimalinin de bulunduğunu söylemeliyiz.

Ancak bu bilgiler doğruysa Samsung‘un önümüzdeki sene çok çok güçlü kameralara sahip Galaxy S22 modelleri ile karşımıza çıkacağını görüyoruz. Sizce Samsung yeni modellerinde bu özellikleri sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.