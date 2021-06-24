Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+ efsane kameralar ile gelebilir!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar geldi. Galaxy S22 ailesinin kamera özellikleri ortaya çıktı.
Samsung‘un S21’den sonra piyasaya süreceği yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar ortaya atıldı. İlk sızıntılarda cihazların kamera özelliklerini ortaya döken Tron, Galaxy S22 ailesinin gerçek anlamda efsane bir kamera ile geleceğini ortaya çıkardı. Gelin Galaxy S22 ailesinin kamera özelliklerine göz atalım.
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FrontTron isimli kaynak Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+‘ın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. Samsung Galaxy S22 ve S22+ için ciddi bilgiler ortaya atan Tron, eğer bu bilgiler doğruysa S22 ailesinin kamera tarafında çok güçlü bir şekilde geldiğinin göstergesi. İşte S22 ailesinin kamera özellikleri.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ın kamera detayları!
Hatırlarsanız Galaxy S20 ve S21 modelleri 12MP ana kamera ve 64MP telefoto kamera ile geliyordu. Onlardan farklı olarak 50MP‘lik bir ana kamera ile geleceği söylenilen Galaxy S22 ve S22+ megapiksel tarafında her iki modele de ciddi fark açıyor. Yani şimdiden bu kamera tam bir efsane diyebiliriz.
50MP’lik ana kamerayı üzerlerinde taşıyacak olan Galaxy S22 ve S22+ modelleri bu kamera sayesinde 8K video kaydı yapabilecekler. 2,8 µm‘ye kadar büyüyen 1,4 µm doğal pikselli 1/1.12” 50MP bu sensör gelen sızıntılara bakılırsa efsanevi çekimler yapacak.
Öte yandan 3x optik zoom lensli 12MP‘lik bir telefoto modülüne sahip olması beklenilen Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modelleri, bir adet 12MP‘lik ultra geniş açılı kamerayı da üzerlerinde taşıyacaklar. Bu geniş açılı kameranın S21 modelindeki sensör ile aynı olma ihtimali de var.
Genel olarak baktığımızda 50MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenilen Galaxy S22 ve S22+ modelleri gerçekten bu tarafta çok güçlü duruyor. Gelen bilgilerin sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bilgilerde eksik veya yanlış olma ihtimalinin de bulunduğunu söylemeliyiz.
Ancak bu bilgiler doğruysa Samsung‘un önümüzdeki sene çok çok güçlü kameralara sahip Galaxy S22 modelleri ile karşımıza çıkacağını görüyoruz. Sizce Samsung yeni modellerinde bu özellikleri sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Twitter artık Instagram ile entegre oluyor!
Her sosyal medya platformunu düzenli olarak kullanan çoğu insan, bir noktada Instagram hikayelerinde bir Twitter bağlantısı veya tweeti paylaşmaya çalışmanın zorluğunu yaşadı. Şimdiye kadar bunu yapmanın tek yolu, Tweet’in ekran görüntüsünü almak ve bunu galerinizden bir resim olarak Instagram’a yüklemekti.
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Şu anda Instagram Stories’de Tweet paylaşma özelliği yalnızca Apple iOS cihazlarda kullanılabilir durumda, ancak Android’e de yakın zamanda geleceğini söyleyebiliriz. Özellik dünya çapında kullanıma sunulmaya başlanmış durumda ve çok yakında tüm dünyadaki tüm iPhone kullanıcılarının kullanımına da sunulacak.
Ek olarak, Twitter ayrıca bir Tweet çıkartmasını Instagram hikayelerden farklı olarak Instagram gönderisi olarak paylaşma seçeneğini de test ediyor. Görünüşe göre bu özellik resmi olarak piyasaya sürülmeden önce bazı iOS kullanıcıları için bir beta çalıştırması olarak zaten sunulmuş.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor
Huawei P50 amiral gemisi serisi için bekleyiş sonun da bitiyor olabilir Bir Weibo kullanıcısı, Huawei’nin P50 serisi telefonlarının bu yaz sonunda piyasaya çıkacağını iddia ediyor.
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Aynı Weibo kullanıcısı, yine Huawei P50’den alıntı yapan bir ikili sayı (1011011001) yayınladı. Bu sayıyı ondalık biçimine bölünce de 729 (7/29) ile sonuçlanıyor. Bu tahminin doğru çıkması halinde Huawei’nin yeni amiral gemilerinin ya duyurulması ve kullanıcılarla buluşması 29 Temmuz’u işaret ediyor. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Mayıs ayında P50 serisine ait ilk resmi görsellerini paylaşmıştı ve telefonların ilkbaharda çıkması gerektiğini ancak şirketin yeni telefonların piyasaya sürülme yolunda zorluklarla karşılaştığını söylemişti.
P50 serisi telefonlar, yeni duyurulan HarmonyOS ile gelecek. Cihazların bazıları yeni Huawei tabletleri gibi 4G Kirin 9000 işlemcilere veya Honor modellerindeki gibi Qualcomm işlemcilere sahip olması bekleniyor. Kirin 9000’in 4G versiyonları, P50 birim fiyatlarının daha düşük olmasını sağlayabilir . Yine de 5G sürümlerinin de duyurulması bekleniyor ancak 5G’li işlemciler dünyanın belirli bölgelerinde sınırlı sayıda satışa çıkabilir.
Leica imzalı son P serisi telefon P50 mi olacak?
Huawei tarafından toplamda üç telefon bekleniyor. P50, P50 Pro ve P50 Pro+ modelleri. 2021’in en iyi kameralı telefonu için iPhone 13 Pro Max, Galaxy S21 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi telefonlarla rekabet edecek olan modelin ise P50 Pro+ olması bekleniyor. Bir başka söylentiye göre P50 serisi, daha soft yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için birden fazla kamera sensörü arasında geçiş yaparken bu geçişlerle video kalitesinde önemli iyileştirmeler getirecek. Ayrıca bir telefonda devasa bir ana kamera sensörü ve en büyük ultra geniş kamera sensörünü görmeyi bekliyoruz. Aynı zamanda Sony IMX 800 söylentileri doğru çıkarsa P50 Pro ve P50 Pro+, Sharp Aquos R6 modeli ile en büyük kamera sensörüne sahip telefonlardan birisi olacak. Ultra geniş kameranın, Galaxy S21 Ultra’da bulunan 1/2.55 inç’e kıyasla daha büyük ve iPhone’da bulunan 1/3.6 inç’e kıyasla daha büyük olan 1/1.18 inçlik bir sensöre sahip olduğu söyleniyor.
Tabiki Huawei’nin yeni amiral gemilerinin en büyük satış/pazarlama noktası her zamanki gibi kamera performansı ve aynı zamanda bir Huawei telefonda ilk defa kullanılacak olan HarmonyOS sayesinde yeni yazılım deneyimi olacak.
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Akıllı Telefonlar
Marvel Hayranlarına Oppo’dan Müjde, Reno5 Marvel Edition Duyuruldu!
Oppo, Marvel hayranları için elini taşın altına koydu ve Marvel serilerinin severlerine özel olarak Reno5 Marvel Edition’ı duyurdu. Oppo Reno5 Marvel Edition, Marvel’in The Avengers serisindeki karakterlerini ve bu karakterlere has imgeleri; en yeni akıllı telefonuyla birleştirerek dünya çapındaki Marvel hayranlarının dikkatini çekecek bir akıllı telefon haline gelmiş durumda.
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İçindekiler
Reno5 Marvel Edition, Marvel Evreni’yla teknolojiyi bir araya getiriyor
Oppo Reno5 Marvel Edition’ın tasarımı Avengers: Endgame filmindeki karakterlerin giydiği, siyah, gri, gümüş ve kırmızı renklerin kombinasyonuna sahip olan Quantum Suit kıyafetlerinden esinlenmiş. Cihazın arkasında, ortada bulunan Avengers logosunu ve Captain America’nın kalkanını içeren iki ikonik Marvel görselinin oluşturduğu yuvarlak ‘A’ logosu öne çıkıyor. Fresnel Lens adı verilen işlem kullanılarak oluşturulan ‘A’ logosu, farklı açılardan bakıldığında dokulu ve üç boyutlu görünebiliyor. Ayrıca akıllı telefonun arkası, Black Widow logosundan ilham alınarak ‘X’ harfini oluşturacak şekilde tasarlanmış. ‘X’ harfinin verdiği etki, iki farklı malzemenin kombinasyonuyla oluşturulmuş durumda. Marvel Edition’ın elektro kaplama işlemiyle üretilen gümüş renkli yan kısımlarındaki orta siyah çizgi, lazer aşındırma yöntemiyle işlenmiş.
Reno5 Marvel Edition başka neler sunuyor
Reno5 Marvel Edition modelinin öne çıkan yanlarından biri, 6.4 inç boyuta sahip olan ve 90Hz ekran tazeleme hızı sunabilen AMOLED ekranı. Bunun dışında cihaz, 171 gr ağırlığa ve 7,8 mm kalınlığa sahip; yani gayet ince ve hafif bir cihaz. Oppo Reno5 Marvel Edition, kullanıcılara klasik Reno deneyimini ve bu deneyimin beraberinde Marvel Evreni’nin heyecanını ve tutkusunu kullanıcısına yaşatabiliyor.
Telefonu her açtığınızda, sizi Avengers animasyonu karşılıyor
Oppo Reno5 Marvel Edition, sadece dış görünüşüyle Marvel evrenini yansıtmaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Oppo Reno5 Marvel Edition kullanıcıları, başlangıç animasyonu esnasında Avengers logosuyla selamlanıyor. Ayrıca cihazınızı şarja taktığınızda, üst kısmında beliren şarj ikonu, Iron Man’in ışık halkalarının animasyonuyla gösteriliyor. Oppo Reno5 Marvel Edition en güncel ColorOS sürümüyle geliyor ancak kullanıcı arayüzü, Marvel Evreni’nden öğelerle tamamen özelleştirilmiş özel tasarım detayları da içeriyor. Ana ekranın arka planı, akıllı telefonun dış tasarımındaki imgeler, koyu gölgeler, gri, beyaz ve kırmızı renklerle Avengers Quantum Suits ve uzay aracını baz alan bir tasarıma sahip. Ayrıca, ana ekranda yer alan Oppo uygulamalarının simgeleri, Marvel Evreni’ndeki çeşitli kahramanlar veya onlara ait öğelerle değiştirilmiş durumda. Örneğin kamera simgesi, Iron Man’in zırhından çizgiler ve renkler içeriyor; yenilenen mesaj simgesinde ise Kaptan Amerika’nın kaskı ve kalkanı kullanılıyor.
Oppo ayrıca, yalnızca Reno5 Marvel Edition için Marvel’in Avengers karakterlerini içeren altı farklı kilit ekranı duvar kâğıdı oluşturmuş durumda. Akıllı telefonun tasarımında yer alan simgelerle ve diğer Marvel öğeleriyle birlikte bu aksiyon sahneleri, tüm Marvel hayranlarına hitap ediyor. Bunlar ek olarak, Marvel filmlerinin açılış sahnelerinden ilham alan kapaklı kitap tarzı bir animasyon, farklı duvar kâğıdı seçimlerinde kullanıcıları her seferinde Marvel Evreni’nin ruhunu tekrar yaşamalarına yardımcı oluyor.
Aksesuarlarda da Marvel esintileri
Akıllı telefonun tasarımına ek olarak, Oppo Reno5 Marvel Edition ile birlikte gelen ambalaj ve aksesuarlar da dikkatleri üzerine çekiyor. Ambalajı açınca karşınıza, özel bir karta basılı, Avengers logosu çıkıyor. Kulaklık, SIM kart çıkarma iğnesi, şarj cihazı ve kablosu dahil kutudan çıkan her şey, Marvel’s Avengers grafikleri ve renkleri içeriyor. Cihazın kutusu da, altı adet orijinal Marvel Avengers karakteri içeren kırmızı bir arka plana sahip. Son olarak da, Marvel’e özgü tarzda tasarlanmış koruyucu bir telefon kılıfı da kutu içinde kullanıcılara sunulmuş durumda.
Reno5 Marvel Edition’ı satın almayı düşünen Marvel hayranları için, Reno5 Marvel Edition’ın Oppo tarafından Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 5.299 TL olarak belirlenmiş durumda.
Eğer Reno5 Marvel Edtion’a Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/193fd84f
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