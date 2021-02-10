Video
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!
Samsung Galaxy S21 Ultra kutu açılışı ile karşınızdayız. Samsung’un ürettiği en güçlü telefon olan Galaxy S21 Ultra’nın tasarımsal detaylarına ve özelliklerine göz atıyoruz. Telefonu kutu açılışı için getiren Psikoterapist Dr. Timur Harzadın’a teşekkürler.
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SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri;
165.1 x 75.6 x 8.9 mm
227 gram
Gorilla Glass Victus
6,8 inç AMOLED 1440 x 3200 piksel
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nit
Exynos 2100
Mali-G78 MP14
Android 11 – One UI 3
12 GB RAM
128 / 256 GB
108 MP, f/1.8, 24mm (ana), OIS
10 MP, f/4.9, 240mm (periskop), OIS, 10x optik zoom
10 MP, f/2.4, 70mm (telefoto), OIS, 3x optik zoom
12 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
40 MP, f/2.2, 26mm (ön)
Stereo hoparlör – Hi-Res
Wi-Fi 802.11 6e
Bluetooth 5.2
5000 mAh
25W Hızlı Şarj
15W Kablosuz Şarj
4.5W Ters Şarj
Video
365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
Çin Pazarı adındaki yeni serimiz ile karşınızdayız. Adventure İstanbul kanalından Nuri Uyanıkoğlu sizler için Çin’den ucuz ürünleri sipariş ederek deneyip test edecek ve değerlendirmesini yapacak. Serimizdeki ilk ürünümüz ise toplam maliyeti 365 TL olan vlogger kamerası oluyor. Bakalım aldığımız bu kameranın marifetleri nasılmış.
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365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
Ürünü satın almak için; http://hwp.to/3a21mWk
Çin pazarı serimizin ilk üyesi olan D888 adlı kamera 8 MP çözünürlüğünde bir lense ve Full HD çözünürlüğünde kayıt yapabilme kabiliyetine sahip. 3 inç boyutundaki LCD ekranından çekimlerinizi ve menü kontrollerini yapabilirsiniz. Satın aldığımız kitte bir kamera, bir mikrofon, bir geniş açılı ve bir de makro lens bulunuyor. F/2,6 değerine sahip olanm kamera 18 kata kadar dijital yakınlaştırma da yapabiliyor.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12.5 BETA İNCELEDİK | Yeni sürümde neler var?
Bugün tanıtımı yapılan Xiaomi Mi 11 ile beraber MIUI 12.5 yazılımının da tanıtımı yapıldı. 2021’nin ikinci çeyreğinde dağıtımı yapılacak olan yeni sürümünü sizler için BETA olarak inceledik. Birçok yeniliği beraberinden getiren MIUI 12.5 e yakından bakalım.
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Xiaomi bugün Mi serisinin yeni telefonu Mi 11’i tanıttı. Yeni telefon tanıtımının yanında yazılım tarafında kullanıcılar ve Mi fanların merakla beklediği MIUI 12.5’i tanıttı. Birçok yenilikleri beraberinde getiren yeni MIUI eski sürüme oranla enerji tüketimi %20 düşürülmüş, sistemin tükettiği şarjdan %20-%25 tasarruf edilmiş. Ayrıca sistem stabilizasyonu arttırılıp, kullanılan ram miktarı azaltılmış.
MIUI 12.5’te olan bazı yenilikler şunlar:
1)Yeni açılış animasyonu.
2)Yeni süper duvar kağıtları.
3)Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor.
4)Bildirim seslerinde doğa sesleri.
5)Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş.
5)Yeni güç menüsü.
6) Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş.
7) Ses açma kapama animasyonu.
8) Ekran kilitleme/açma sesi.
9) Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi.
10) Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon.
11)Hızlı notlar.
12) Gizlilik koruması.
13)Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler.
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Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Samsung Galaxy S21 Ultra kullanıcısı olan Samet, videoda telefonun detayları hakkında bilgi veriyor.
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Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Samsung Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile alan Samet Kuzucuoğlu, yeniden konuğumuz oldu. Samsung’un en güçlü ve en merak edilen telefonlarından olan Galaxy S21 Ultra ile deneyimini ürün ile beraber aldığı akesesuarlar ve eski telefonlarına nazaran deneyimi ile anlatan Samet’in telefon hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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