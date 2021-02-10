SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!

Bugün tanıtımı yapılan Xiaomi Mi 11 ile beraber MIUI 12.5 yazılımının da tanıtımı yapıldı. 2021’nin ikinci çeyreğinde dağıtımı yapılacak olan yeni sürümünü sizler için BETA olarak inceledik. Birçok yeniliği beraberinden getiren MIUI 12.5 e yakından bakalım.

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Xiaomi bugün Mi serisinin yeni telefonu Mi 11’i tanıttı. Yeni telefon tanıtımının yanında yazılım tarafında kullanıcılar ve Mi fanların merakla beklediği MIUI 12.5’i tanıttı. Birçok yenilikleri beraberinde getiren yeni MIUI eski sürüme oranla enerji tüketimi %20 düşürülmüş, sistemin tükettiği şarjdan %20-%25 tasarruf edilmiş. Ayrıca sistem stabilizasyonu arttırılıp, kullanılan ram miktarı azaltılmış.

MIUI 12.5’te olan bazı yenilikler şunlar:

1)Yeni açılış animasyonu.

2)Yeni süper duvar kağıtları.

3)Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor.

4)Bildirim seslerinde doğa sesleri.

5)Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş.

5)Yeni güç menüsü.

6) Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş.

7) Ses açma kapama animasyonu.

8) Ekran kilitleme/açma sesi.

9) Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi.

10) Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon.

11)Hızlı notlar.

12) Gizlilik koruması.

13)Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler.