SamMobile, Samsung’un şu anda parmak izi tarayıcılarının güvenliğini artırmak için çalıştığını raporluyor. Markanın aradığı en büyük iyileştirmelerden biri, küçük parmak izi tarayıcısını küçük tarama alanlarıyla değiştirmek, aynı anda birden fazla parmak izi tarayabilen ve daha geniş bir tarama alanına sahip olacağı bildirilen tek ama daha büyük parmak izi tarayıcısıyla değiştirmek.

Fransız ISORG’nin CEO’su Deiter May’e göre, Samsung yakında teknolojilerini yaklaşmakta olan OLED panellerine dahil edebilir. ISORG, telefonlar için parmak izi okuyucuları üreten bir şirkettir. Ayrıca Samsung, OLED 2.0 yeni nesil panellerinin bu Hepsi Bir Arada algılama teknolojisini kullanacağını zaten açıkladı. Bir akıllı telefon kullanıcısının kimliği aynı anda üç parmak iziyle doğrulanabilir; bu, yalnızca bir parmak izi kullanmaktan 2,5 x 10-9 (veya 2.500.000.000) daha güvenlidir. Fikir, üç parmağı aynı anda taramak için tüm ekranı kullanmak.

ISORG’un Mayıs ayına göre 2025 yılına kadar Samsung muhtemelen OLED 2.0 panellerini piyasaya sürecek. Yeni iPhone modelleri Face ID’ye dayandığından CEO, OLED-inc ile yaptığı bir röportajda Apple’ın çoklu parmak izi taramasına dahil olmasını beklemediğini belirtti. Sonuç olarak, Samsung’un Hepsi Bir Arada algılamada akıllı telefon endüstrisine hakim olmasının yanı sıra çoklu parmak izi taramayı etkinleştiren ilk telefon üreticisi olması bekleniyor.

Parmak izi teknolojisinin neden olduğu herhangi bir önemli güvenlik sorunuyla karşılaşmadık. Samsung’un gelecek teknolojisinin mevcut modelinden yaklaşık 2,5 milyar kat daha güvenli olduğu söyleniyor.