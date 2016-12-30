Samsung Oyunculara Özel Yeni Monitörünü Duyurdu

Samsung’un kıvrımlı,quantum dot özellikli CH711 modeli yeni monitörü özellikle oyun severlerin aklını alacak gibi gözüküyor.

Samsung her ne kadar yeni monitörünü oyuncular için olarak belirtse de keskin beyaz renk paletiyle özellik Mac kullanıcıları ve tasarımcılar da bu monitörün hedef kitlesi arasında yer alıyor. 27 ve 31.5 inç büyüklüklerinde piyasaya çıkacak olan monitör 2560 x 1440 çözünürlüğe sahip. 1.800R eğime sahip olan monitörün 178 derecelik görüş açısı bulunuyor. Ayrıca monitör sRGB paletini %125 destekliyor. Kablolar ise ayağa gizli.

Samsung bir süredir televizyon modellerinde OLED yerine quantum dot teknolojisini tercih ediyor. Bu teknoloji monitör dünyasında çok yeni. Eylül ayında düzenlenen IFA fuarında quantum dot teknolojili bir kaç adet monitör tanıtılmıştı.

Bir çok kişi LG’nin kullandığı OLED teknolojisi quantum dot teknolojisinden üstün tutuyor. Çünkü OLED ekranlarda siyah renk kusursuz bir şekilde elde edilebiliyor ve ışık sızması yaşanmıyor. Diğer taraftan quantum dot ekranlar OLED ekranlarda yaşanan gecikme problemini ortadan kaldırıyor. Ayrıca gelişmiş LED teknolojisi de quantum dot ekranları oyuncular için bir numaralı tercih haline getiriyor.