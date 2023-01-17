Samsung bildiğiniz gibi 1 Şubat 2023 tarihinde merakla beklenen Galaxy S23 ailesini tanıtacak. Bu serinin tepe modeli olacak olan Galaxy S23 Ultra’da 200MP ISOCELL HP2 sensörünün kullanılması bekleniyordu. Bugün ise merakla beklenen bu sensör resmi olarak tanıtıldı. Gelin bu sensörün özelliklerine göz atalım.

İçindekiler ISOCELL HP2 Özellikleri

ISOCELL HP2 Özellikleri

Samsung’un gelişmiş piksel bağlama teknolojisi Tetra2pixel ile sensör, düşük ışıklı ortamlardayken, 16 komşu pikselden dördünü bağlayarak 1.2μm 50MP veya 2.4μm 12.5MP görüntü sensörüne dönüşür. Daha dolgun 8K video için, yaklaşık 33MP’de HP2, kırpmayı en aza indirmek ve sahnenin daha fazlasını yakalamak için 1.2μm 50MP moduna geçer.

Saniyede 30 karede (fps) 8K çekim yapmak, daha büyük piksel boyutuyla birlikte geniş bir görüş alanı keskin sinematik videolar üretebilir. Samsung’un yeni Çift Dikey Transfer Kapısı (D-VTG) teknolojisi, parlak ışıklı ortamlardan yıkanmış resimleri önemli ölçüde azaltabiliyor.

Sensörün düşük ışıklı ortamlarda ajanları odaklamak için 200 milyon pikselinin tamamını kullanmasına izin veren Super QPD. Bol miktarda odaklama aracısı, daha hızlı ve daha doğru otomatik odaklama sağlayan hem yatay hem de dikey desen değişikliklerini tanımak için dört bitişik piksele göre gruplandırılır.

Samsung, daha iyi HDR performansı için piksel düzeyinde alınan analog sinyale iki ayrı dönüşüm değeri uygulayan 50MP modunda ilk kez DSG özelliğini getiriyor. Smart-ISO Pro HDR çözümü, farklı ISO okuma seviyelerini tek bir pozlamadan birleştirir, kameranın HDR’de 60 fps videoda 12,5 MP görüntü ve 4K çekmesine olanak tanır.

Samsung, ISOCELL HP2’nin seri üretime girdiğini söyledi. Bu nedenle önümüzdeki ay tanıtılacak olan Galaxy S23 Ultra’da yer alacağını kesin bir şekilde söyleyebiliriz.

Samsung Electronics Sensör İş Ekibi Başkan Yardımcısı JoonSeo Yim, yeni sensör hakkında; “Samsung ISOCELL HP2, destansı ayrıntılar için Samsung’un yüksek çözünürlüklü görüntü sensörü teknolojilerini ve bilgi birikimini en son teknolojiden kullanır. Liderliğimiz, sensörlerimizin piksel sayısının ve boyutunun ötesine geçmesini sağlayan yenilikçi piksel teknolojilerinden geliyor. Yeni ufuklar açmaya ve genişleyen ultra yüksek çözünürlüklü sensör pazarındaki varlığımızı sağlamlaştırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.