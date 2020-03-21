Akıllı Telefonlar
Samsung, One UI 2.5’dan üçün parti başlatıcılara destek
Samsung One UI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Yeni versiyonu One UI 2.5 olarak belirleyen firma, bazı konular da üçüncü parti başlatıcılara kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor.
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Daha fazla sistem özelliğine erişim izni
Samsung 2018 sonlarında cihazlarına yayınladığı yeni arayüzü One UI için yeni bir güncelleme hazırlıyor. Güncel cihazlarında One UI 2.0 ve 2.1 versiyonları yüklü olan Samsung yeni versiyonu için kolları sıvadı. One UI 2.5 ismiyle cihazlara gelecek arayüz hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Samsung‘un topluluk forumlarında açılan konuda, yeni eklenen jest hareketlerinin üçüncü parti başlatıcılar için de kullanılabilir hale geldiği bildirildi. Hali hazırda One UI 2.0 ile gelen bu jestler daha önceleri diğer başlatıcılar ile uyumlu değildi. Üçüncü parti başlatıcı kullanan cihaz sahiplerine önemli bir rahatlık sağlayan firma, telefonun içerisinde geniş bir hareket alanı oluşturdu.
İlk olarak Android‘de Google‘ın çıkardığı bu sistem, kullanıcılara tek elle telefon kontrolü sağlamakta. Ayrıca bir çok Android telefon üreticisi de bu özelliği kendilerine has tasarımlarla ara yüzlerine yerleştirdi. Galaxy Note 20 ile çıkmasını beklediğimiz One UI 2.5 şu an için hangi cihazlara gelecek bilinmiyor. Ancak One UI 2.1‘in Galaxy Z Flip, S20, S10, S9, Note 10 ve Note 9 cihazlarına gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Samsung beğenileri üstüne toplayan yeni ara yüzüne ne tür yenilikler getirecek?
Akıllı Telefonlar
Essential PH-2 ve PH-3, eski bir telefon tasarımcısı tarafından paylaşıldı!
Essential, akıllı telefon pazarına bu yıl sadece bir telefonla çıktı. Firmanın eski tasarımcısı Kevin Hoffman bir zamanlar planlanan Essential PH-2 ve Essential PH-3 tasarımını bir blog yazısında paylaştı.
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Essential PH-2 ve PH-3 tasarımları nasıl olacaktı?
Tasarım olarak PH-2, su damlası çentik ekranı, çift kameralı düz ve cam arka gövdeye sahip olacaktı. Kamera sensörlerinin altında ve cihazı ortalayan bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunacaktı. Cihaz, düz ve parmak izi okuyucusu bulunan gövdesi ile Essential PH-1‘e oldukça benzeyecekti. Bununla birlikte yanlar ve üst tarafta düz bir ekran yerine kavisli ekran tercih edilmişti. Ayrıca tüm düğmeler cihazın sağ tarafında bulunuyor. Arka cam panel PH-1’deki parlak panelin aksine mat bir kaplamaya sahip olacaktı.
Essential PH-2‘nin alt kısmında iki adet hoparlör ızgarası bulunuyordu, ayrıca telefonun suya ve toza karşı IP68 sertifikası da mevcuttu. Hoffman‘a göre Essential PH-2, yapılan ikinci prototip testinin ardından iptal edildi ve cihaz piyasaya sürülmeye oldukça yakındı.
Essential PH-3‘e geldiğimizde ise firma, cihazın üzerinde 2020’nin başlarından itibaren yoğun bir şekilde çalıştı. Cihazın üç kameralı olması planlanıyordu. Ayrıca PH-3‘ün daha ince bir çeneye ve tamamen alüminyum bir yapıya sahip olacağı söyleniyordu. Fakat iki cihaz da piyasaya sürülmeden iptal edildi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Huawei’yi Şubat ayı satışlarında geçti!
Xiaomi, Şubat 2020 verilerine göre Huawei‘yi ilk kez geçerek en çok satış yapan akıllı telefon üreticileri sıralamasında üçüncü olmayı başardı. Verilere göre, Xiaomi Şubat ayında 6 milyon telefon satarken, Huawei 5.5 milyon telefon satabildi ve üçüncülüğü Xiaomi‘ye bıraktı. Fakat her ikisi de Ocak 2020‘ye göre büyük bir düşüş yaşadı.
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Xiaomi ve diğer akıllı telefon üreticilerinin geçen seneki verilere göre durumu ne?
Huawei, Şubat 2020‘de Şubat 2019‘a kıyasla %70 daha az akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Xiaomi tarafında ise akıllı telefon satışındaki düşüş oranı %30 civarında gözüküyor. Genel verilere baktığımızda ise tüm akıllı telefon satışlarındaki düşüş oranı geçtiğimiz seneye göre %39 olarak karşımıza çıkıyor. Şubat ayı boyunca Samsung en çok satışı yaparak 18.2 milyon cihazla birinci, Apple ise 10 milyon iPhone satarak ikinci oldu.
Huawei, telefonlarının Google uygulamaları ve hizmetleri ile gelmemesi ve bu uygulamaların doğal yollarla kurulamaması nedeniyle Çin’in dışındaki pazarlarda yerini koruyamıyor. Xiaomi gibi şirketler ise rekabetçi fiyatlı akıllı telefonlarını her pazarda farklı isimler ile piyasaya sürüyor. Ayrıca çevrim içi yaptıkları satışlar ile piyasa da daha çok yer edinebiliyorlar. Çinli firmaların satışlarındaki düşüşün temel sebebi ise COVID-19 salgınının yaygınlaşması. Batı henüz yeni yeni bu salgınla yüzleşirken Çin‘de işler yakın zamanda iyiye gidecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi basın görselleri sızdı!
Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını 26 Mart tarihinde tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar ile ilgili daha çok bilgi sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak cihazlara ait basın görselleri sızıdırıldı.
Yaptığı bilgli sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass bu kez seriye ait cihazların basın görsellerini paylaştı. Siyah ve gümüş renk seçeneklerinin göründüğü görseller P40 ve P40 Pro modellerine ait. Sızan görsellerde dikkati, Pro modelinin ekranının üst ve alt çene bölümünde dahi eğimli olması çekti. Ayrıca Pro model baz modelin sahip olmadığı fazladan bir kamera sensörüne daha sahip.
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Huawei P40 Serisi özellikleri
Kore kaynaklı bir diğer sızıntı da serinin üçüncü akıllı telefonu olan P40 Pro Premium’un kamerası hakkında. Sızıntıya göre cihaz 2 adet telefoto lense sahip olacak. Lenslerden biri f/4.0 diyafram açıklığına sahip ve 10x yakınlaştırma sunabilen 240 mm lens olacak. Bu lensin çözünürlüğü ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Diğer lens ise f/2.0 diyafram açıklığı ile 8 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmaya sahip ve 80 mm’lik bir lens olacak. Her iki sensör de OIS ve elektronik sabitleme özelliklerini sunacak. Ayrıca bu akıllı telefonun ismi de henüz belli değil. İsim seçenekleri arasında P40 Premium, Pro Premium ve Pro Premium Edition var.
Serinin en üst seviye akıllı telefonu P40 Premium’un, ana kamera olarak 52 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanması bekleniyor. Cihaz bu lens ile piksel birleştirme teknolojisini kullanılarak 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar üretebilecek. Cihazda bulunması beklenen bir diğer lens ise 40 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan geniş açı lensi. Ön kısımda, ekranın sol üst köşesinde bulunan 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 3D ToF kamera destekli selfi kamerası olması bekleniyor. Böylece daha güvenli bir yüz tanıma ile kilit açma sağlanabilecek ve daha doğal portre fotoğrafları üretilebilecek.
P40 Premium modelinin 6.7″ boyutunda 1440 x 3160 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme oranına sahip bir dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor. Kirin 990 5G platformundan gücünü alacak akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip olabilir. Depolama tarafında akıllı telefonun Huawei Nano Hafıza Kartı ile arttırılabilir depolamayı desteklemesi de olması muhtemel bir özellik.
Seriye ait tüm cihazlar Android 10 işletim sistemi temelinde EMUI 10.1 arayüzü ile gelecek. P40 ve P40 Pro modelin 8GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Cihazların tüm özellikleri 26 Mart tarihinde gerçekleşecek tanıtım etkinliğinde kesinleşecek.