Akıllı Telefonlar
Galaxy S10 ailesi OneUI 2.0 Beta 7 güncellemesini aldı
Geçtiğimiz günlerde OneUI 2.0 Beta 6 güncellemesini Galaxy S10 ailesi için paylaşan Samsung, Beta 7 güncellemesini yayınladı. Kararlı OneUI 2.0 Android 10 çalışmalarına bir adım daha yaklaşan Samsung, Beta 7 güncellemesi ile birçok hatayı giderdi.
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Samsung , Kasım 2018’de gerçekleştirdiği tanıtım etkinliği ile birlikte OneUI 1.0 arayüzünü tanıtmıştı. Sade ve kolay arabirimi ile birlikte Android 9 altyapısı ile birlikte lanse edilmişti. Bugün ise Galaxy S10 ailesi Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan OneUI 2.0 Beta 7 güncellemesine kavuştu. İlk olarak Güney Kore ve Amerika’daki kullanıcılarla paylaşılan güncelleme G975NKSU3ZSKL, G975U1UEU2ZSKL versiyon numaralarına sahip. 208.14 MB boyutundaki güncelleme bir önceki beta sürümünde karşılaşılan birçok hatayı gidermekte. Beta 7 güncellemesi; Wi-Fi ve kamera geliştirmeleri, cihazın aniden yeniden başlatma sorunu, Bluetooth kulaklık problemleri alanında iyileştirmeler içermekte.
Cihazına güncellemeyi kuran Galaxy S10 ailesi kullanıcıları Android’in en yeni güvenlik güncellemesi 1 Aralık yamasını da almış oluyor. Belirtilen güncellemenin cihazınıza ulaştığını kontrol etmek isterseniz Ayarlar-Yazılım Güncelleme seçeneğinden kontrol edip, indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. S10 ailesi için paylaşılan Beta güncellemeleri göz önüne alındığında, yıl sonunda Android 10 altyapısına sahip kararlı OneUI güncellemesinin görülebileceği düşünülüyor.
OneUI 2.0 birçok yenilik ile beraber gelecek
Samsung’un yeni arayüzünde gelmesi planlanan bir Android Q özelliği ise Live Caption. Live Caption özelliği kullanıcılara, videolarda ağ bağlantısına gerek duymadan altyazı desteği sunabilecek. Eş zamanlı yürütülen çevirim özelliğinin amiral gemisi modellere sunulması bekleniyor. Paylaşılan makalede ayrıca yeni Galaxy amiral gemisinden de bahsedildi. Yeni Galaxy amiral gemisinin diğer cihazlardan farklı olarak OneUI 2.1 arabirimi ile çıkış yapılacağı öngörülüyor. Sürüm versiyonunun değişikliğine işaret edilse bile, bu arayüze sahip olacak yeni cihazın yazılımsal yeniliklerinden henüz bahsedilmedi. 2019 yılı son çeyreğinde final sürümünün paylaşılması beklenen Android Q projesi son aşamalara gelinildiğinde ise yazılım hakkında daha çok detayın ortaya çıkacağı düşünülüyor. Yeni yazılımın ilk olarak firmanın amiral gemileri olan Galaxy S10 serisi ve Note 10 serisi için paylaşılması öngörülüyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo kendi işlemcisini üretme peşinde olabilir!
Akıllı telefonlarının önemli bir kısmında kendi tasarımı Kirin işlemcileri kullanan Huawei, Amerika ile yaşadığı ticaret ambargosunu en az hasarla atlattı. Yaşanan bu olay, Oppo gibi diğer Çinli üreticileri yeni arayışlara sevk etmiş gibi görünüyor.
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Oppo M1, şirketin geliştirdiği ilk mobil işlemci olabilir!
Amerika’nın Çinli markalara uyguladığı ticaret ambargoları dev şirketleri dönemsel olarak zor duruma sokuyor. Bunun en yakın ve ciddi örneği ise Huawei. Halihazırda Android kullanımı ile ilgili önemli sorunlar yaşayan teknoloji devi, kendi iştiraki olan HiSilicon çipsetleri kullandığı için Qualcomm’a bağlı kalmıyor. Bu yüzden donanım tarafında yaşanan sorun da nispeten daha dar kapsamlı kalıyor.
Bir tedarikçinin aktardığı bilgiye göre gelecekte benzer bir sıkıntı yaşamak istemeyen Oppo, işlemci tasarımı ve üretimi için hazırlığa geçti. Çinli marka bu hamleyle hem kendisini garanti altına almak, hem de dışa bağımlılığını en aza indirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde marka tescili gerçekleşen “Oppo M1” adının da markanın ilk mobil işlemcisi olacağı söyleniyor. Bu işlemci ile ilgili ismi dışında herhangi bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
Son dönemde Reno serisi ile ön plana çıkan markanın üreteceği işlemci, BBK Electronics’in diğer markalarında da yer alabilir. Kaynaklara göre Realme, Vivo hatta OnePlus’ın geliştireceği bazı telefonlarda bu yonga setlerinin kullanılma ihtimali bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Avrupa pazarında yükselişine devam ediyor
2019 yılı üçüncü çeyrek Avrupa akıllı telefon market sonuçlarına göre ; Samsung geçen yılın aynı dönemine oranla %26 oranında ivme yakalayarak liderliğini sürdürmeyi başardı.
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Her yıl düzenli olarak dünya ve belirlenmiş bölgeler genelinde market araştırması sonuçlarını ileten Canalys , 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Avrupa genelinde gerçekleştirilen akıllı telefon pazar paylarında Samsung liderliğini korumayı sürdürdü. 2018 üçüncü çeyreğinde %30.4 pazar payı bulunan Güney Koreli üretici, pazar liderliğini %16 oranında iyileştirerek 2019 yılında da birinci olmayı başardı. 18.7 milyon adet sipariş sayısı geçen yıla kıyasla %26 gelişme gösterdi. Güney Koreli teknolojini firmasını ise Amerika ile yaşadığı sıkıntılar ile gündeme gelen Huawei takip etti. Amerika kısıtlamaları altında üretime devam eden Çinli şirket, pazar payında gerileme yaşadı. Şirket, geçtiğimiz yıla oranla pazar payında %1.7, sipariş sayında 0.1 azalış ile üçüncü çeyreği kapattı. %22.2 oranında markette ikinci sırada bulunan Huawei ‘nin hemen arkasında Apple bulunuyor. %4 oranında pazarda gerileme yaşayan Amerikalı teknoloji devi %18.6 pazar payı ile Avrupa’da güç kaybetti.
Samsung kadar dikkat çekici bir diğer marka ise Xiaomi oldu. Bir yıl içerisinde Avrupa’da agresif bir büyüme oranı ile ( %73) önemli bir ilerleme sağlayan Xiaomi %10.5 oranı ile dördüncü sırada kendine yer buldu. 3.2 milyon satış adedini 5.5 milyona çıkarmayı başaran Çinli şirketi, Nokia üreticisi HMD Global takip etti. Avrupa’da istenilen başarıyı yakalayamayan Fin şirketi , %21 ‘lik gerileme yaşadı. Canalys analisti Çinli Mo Jia, ortaya çıkan sonuçlar ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Mo Jia ” Avrupa’da telefon satışları operatörlerin direk cihaz satışları ve açık kanallar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu durum satışların büyük çoğunluğunu operatörler üzerinden gerçekleştiren Amerika’nın aksine. Huawei’nin satışlarının düşmesiyle diğer Çinli üreticiler Huawei’nin yerini almayı çalıştı. Gelecek yıl 5G desteğine sahip orta segment akıllı telefonların satışlarını görmeyi bekliyoruz, bu nedenle Avrupa’da ki cep telefonu şirketlerinin başarısı bir çok faktöre bağlı olacaktır.” dedi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ikinci arka ekran için patent aldı
Çinli teknoloji devi, patentlerine yenilerini kazandırmaya devam ediyor. Çinli dev, şimdide ikinci arka ekran için bir patent aldı.
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Xiaomi, telefonların arka tarafına ekran eklemekte karalı gibi görünüyor. Çinli şirket bunun için yeni bir patent aldı. Bu yeni patente göre, cihazın arka tarafında 4 adet kamera yer alırken bu kamera bölmesi kare bir formda yapılmış durumda. Bu kamera bölmesinin yanına, aynı formda bir ekranda eklenmiş durumda. Bu ekranda çektiğiniz fotoğrafları görebiliyorken, küçük bir ekran olduğunu söyleyelim.
Xiaomi büyük ihtimalle, çekeceğiniz fotoğrafların arka kamerada daha iyi konumlandırmasını sağlamak amacıyla bu ekranı yaptığı görülüyor. Ortaya çıkan cihazın arka tarafında yer alan flash, cihazın tam orta noktasına konumlandırılmış görünüyor. Cihazın ön tarafına geçecek olursak, tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir selfie kamera yer almıyor. Çerçevesiz bir ekrana sahip olan cihazın üst kısmında, oldukça ince bir ahize ve çeşitli sensörlere yer verilmiş durumda.
Patenti alınan ekran, telefon yüz üstü konulduğunda bizlere bildirimleri gösterecek ve arayan kişinin bilgilerini gösterecek. Aynı zamanda bu ekranda küçük çaplı ayarların yapılmasına da izin verilecek. Bu cihazın adının Mi Mix Dual Display olması bekleniyor. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.