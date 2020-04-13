Akıllı TV
Samsung, OLED’den daha güçlü QD-OLED paneller üzerine yoğunlaşmaya başladı
Daha öncesinde Samsung‘un yıl sonunda LCD panel üretimini sonlandıracağını duyurmuştuk. Çin ve Güney Kore’de LCD üretim hatlarını sonlandıracak olan Güney Koreli üretici, QD-OLED paneller üzerine yoğunlaşacak.
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QD-OLED tam olarak nedir?
Bildiğimiz üzere ekran panelleri, LCD ve OLED başta olmak üzere farklı sınıflara ayrılıyor. Bu ayrımın temel mantığı, paneller üzerindeki farklı aydınlatma prensiplerine dayalı olsa da; LED ve QD ekran teknolojileri, LCD panellerdeki temel prensipler baz alınarak geliştirilmişti. LCD paneller, CCFL floresan lambalardan oluşan aydınlatmalar kullanmakta; LED paneller ise LED lambalardan oluşan bir aydınlatma sistemi kullanmakta. Bundan dolayı LED paneller, LCD panellere göre daha düşük enerji tüketimine sahip olmasının yanı sıra, daha düşük ısınma verilerine ve daha ince bir yapıya sahipler. OLED ekranları da açıklayacak olur isek; OLED ekranlar, daha geniş açılarda daha tutarlı bir izlenebilirliğe sahipler. Bu paneller, akım geçtiğinde ışık yayan ekstra organik malzemeler ve aşırı ince cam yüzey kaplamaları kullanır. Bu sayede daha hafif ve ince olan OLED teknolojisi, dezavantaj olarak ise kısa ömürlüdür ve pahalıdır. QD teknolojisinde ise panel, arka tarafta beyaz LED bir aydınlatma sistemi kullanmak yerine, inorganik nano kristaller kullanarak çok renkli bir arka aydınlatma oluşturabiliyor. Bu sayede ekran, daha geniş bir renk gamına sahip oluyor ve renkleri izleyiciye daha gerçekçi tonlarda sunabiliyor. Temel 4 teknolojinin de mantığını basitçe anlattığımıza göre, QD-OLED teknolojisinin çalışma prensibine ufak bir giriş yapabiliriz.
Samsung tarafından ileriki tarihlerde göreceğimiz QD-OLED paneller, OLED ekranların avantajlarını taşımasına rağmen; dezavantajlarını bertaraf edebilecek. Aynı zamanda QD paneller kadar yüksek renk gamına ve gerçekçi renklere sahip olabilecek. Aslında adından da anlaşılabileceği gibi QD-OLED paneller, QD ve OLED teknolojilerinin bir çeşit melezi olacak. Üretiminin ise nispeten daha kolay olması ve daha düşük maliyetlere üretilebilmesinin mümkün olması bekleniyor. QD-OLED panellerde LED yanıklarının da önüne geçilerek; kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. Kısaca özetlemek gerekirse, QD-OLED panellerin vaatlerine baktığımızda; daha uzun ömürlü bir yapıya ve daha kaliteli görüntüye sahip bir paneli, daha ucuza alabiliyorsunuz diyebiliriz. Tabi artık QD-OLED ekranlar alabileceğiz diye hemen sevinmemekte fayda var.
QD-OLED panellerin dezavantajları
Bu panellerin dezavantajları ve kullanım dolayısıyla oluşacak sıkıntılarını konuşabilmek için henüz çok erken. Fakat bazı tahminlerde bulunmak zor olmasa gerek. Gelin bunları sizlerle paylaşalım.
- OLED teknolojisi artık oturmuş bir yapıya ve pazarda belirli düzeyde bir rekabete sahip. Samsung’un atılımı ile QD-OLED paneller hayatımıza girmeye başlayacak olsa bile; bu alanda rekabetin oluşması zaman alabilir.
- Şuanda QD-OLED teknolojisi, seri üretime hazır bir modele sahip değil. Bu da seri üretimde yaşanabilecek birçok sıkıntının şimdiden ön görülebilmesinin zor olduğu anlamına geliyor.
- QD-OLED’lerin seri üretime geçmesi şu an için çok zor ve bununla ilgili kesin bir tarih de verilemiyor.
- Her ne kadar OLED’den ucuza üretilebilmesi mümkün olsa bile; yeni bir teknoloji olduğu için muhtemelen OLED ekranlardan daha pahalıya satılacaktır.
Siz QD-OLED teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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Akıllı TV
Huawei Vision X65, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, Vision X65 isimli ilk OLED TV‘sini resmi olarak tanıttı. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 65 inçlik OLED bir ekran kullanıyor. Huawei Vision X65, HDR özelliğine sahip olacak. Ayrıca cihazın, German TÜV Rheinland tarafından göz bakımı sertifikası mevcut.
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Huawei Vision X65 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Vision X65, 1000 nit parlaklığa çıkabilen en büyük OLED ekran ile gelecek. Cihazın en önemli özelliklerinden biri, daha iyi bir izleme deneyimi için 75W‘a kadar çıkış yapabilen 14 hoparlöre sahip olması. Televizyonun üst kısmında, 24 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Bu kamera açılır kapanır şekilde dizayn edilmiş ve video görüşmeleri için özel olarak tasarlanmış. Cihaz, Huawei tarafından geliştirilen HiSilicon Hi3559C yonga seti ile geliyor. Bu yonga seti NPU kullanarak, televizyona gelişmiş bir AI teknolojisi sağlıyor.
Huawei Vision X65‘in kamerası, insan hareketlerini izlereyek ses ve video kontrolüne yardımcı olabiliyor. Cihazın içinde bulunan özel Honghu 898 yongası, AI algoritmalarını kullanarak görüntü kalitesini arttırma özelliğine sahip. Bu yonganın, OLED ekranlar için özel olarak tasarlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.
Huawei Vision X65, 24,999 CNY(3500$ civarında) bir fiyat ile satışa sunulacak. Çin‘de ön siparişleri bugün başlıyor ve 26 Nisan‘da kullanıcılara cihazlar ulaştırılacak. Huawei, Vision X65‘in yanı sıra, Vision V55i adlı televizyonunun yenilenmiş bir şekilde tekrardan piyasaya sürüleceğini de duyurdu. Bu cihazın fiyatı ise 3.799 CNY(540$) olacak.
Akıllı TV
Telefondan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır?
Görüntü aktarma serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda, hepimizin zaman zaman ihtiyacı olan “Telefondan TV’ye kablosuz görüntü aktarma” nasıl gerçekleşiyor. Videomuzda tüm detaylarına değiniyoruz.
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Telefondan TV’ye kablosuz görüntü nasıl aktarılır?
Akıllı TV
Huawei, ilk OLED TV’si ile geliyor!
Huawei, yeni bir akıllı TV ile çıkış yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntı olarak paylaşılan Huawei’nin yeni OLED TV’si, bugün posterlerle ortaya çıktı. Huawei Smart TV X65 ismiyle çıkış yapacak olan bu televizyon, Huawei‘nin ilk OLED TV‘si olacak.
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Huawei Smart TV X65 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Smart TV X65, 65 inçlik bir ekran ile gelecek. Ekranın üzerinde 24 MP çözünürlüğünde açılır kapanır bir kamera bulunacak. Cihaz, ekran görüntüsünü daha doğal renkler ile canlı göstermek için bir ortam sensörü kullanacak. Televizyonun işletim sistemi ise, Huawei‘nin kendi işletim sistemi olan Hongmeng OS olacak. Ayrıca televizyonda yeni ve geliştirilmiş bir yapay zeka desteği bulunacak.
Richard Yu, TV‘nin yeni bir kontrol yönetimi bulunacağını söyledi. Bazıları bunun Huawei‘nin P40 serisinde bulunan hareket kontrolcüsüne benzer olacağını düşünüyor. Huawei‘nin P40 serisinde uzaktan el ile telefon yönetilip, sayfa kaydırma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor. Belki de, Huawei NPU kullanılarak göz ve vücut takibi bile yapılabilir.
Huawei‘nin yeni akıllı televizyonu ekranın altında 14 hoparlör bulunduracak. Bu sayede odanızdaki ses daha iyi hissedilebilecek ve surround ses için daha iyi bir profil oluşturulacak. Huawei Smart TV X65‘in tam olarak duyurulmasının bu çarşamba olacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyat ve hangi pazarlarda çıkış yapacağı da bu duyuru ile belli olacak.