Samsung, OLED’den daha güçlü QD-OLED paneller üzerine yoğunlaşmaya başladı

Daha öncesinde Samsung‘un yıl sonunda LCD panel üretimini sonlandıracağını duyurmuştuk. Çin ve Güney Kore’de LCD üretim hatlarını sonlandıracak olan Güney Koreli üretici, QD-OLED paneller üzerine yoğunlaşacak.

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QD-OLED tam olarak nedir?

Bildiğimiz üzere ekran panelleri, LCD ve OLED başta olmak üzere farklı sınıflara ayrılıyor. Bu ayrımın temel mantığı, paneller üzerindeki farklı aydınlatma prensiplerine dayalı olsa da; LED ve QD ekran teknolojileri, LCD panellerdeki temel prensipler baz alınarak geliştirilmişti. LCD paneller, CCFL floresan lambalardan oluşan aydınlatmalar kullanmakta; LED paneller ise LED lambalardan oluşan bir aydınlatma sistemi kullanmakta. Bundan dolayı LED paneller, LCD panellere göre daha düşük enerji tüketimine sahip olmasının yanı sıra, daha düşük ısınma verilerine ve daha ince bir yapıya sahipler. OLED ekranları da açıklayacak olur isek; OLED ekranlar, daha geniş açılarda daha tutarlı bir izlenebilirliğe sahipler. Bu paneller, akım geçtiğinde ışık yayan ekstra organik malzemeler ve aşırı ince cam yüzey kaplamaları kullanır. Bu sayede daha hafif ve ince olan OLED teknolojisi, dezavantaj olarak ise kısa ömürlüdür ve pahalıdır. QD teknolojisinde ise panel, arka tarafta beyaz LED bir aydınlatma sistemi kullanmak yerine, inorganik nano kristaller kullanarak çok renkli bir arka aydınlatma oluşturabiliyor. Bu sayede ekran, daha geniş bir renk gamına sahip oluyor ve renkleri izleyiciye daha gerçekçi tonlarda sunabiliyor. Temel 4 teknolojinin de mantığını basitçe anlattığımıza göre, QD-OLED teknolojisinin çalışma prensibine ufak bir giriş yapabiliriz.

Samsung tarafından ileriki tarihlerde göreceğimiz QD-OLED paneller, OLED ekranların avantajlarını taşımasına rağmen; dezavantajlarını bertaraf edebilecek. Aynı zamanda QD paneller kadar yüksek renk gamına ve gerçekçi renklere sahip olabilecek. Aslında adından da anlaşılabileceği gibi QD-OLED paneller, QD ve OLED teknolojilerinin bir çeşit melezi olacak. Üretiminin ise nispeten daha kolay olması ve daha düşük maliyetlere üretilebilmesinin mümkün olması bekleniyor. QD-OLED panellerde LED yanıklarının da önüne geçilerek; kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. Kısaca özetlemek gerekirse, QD-OLED panellerin vaatlerine baktığımızda; daha uzun ömürlü bir yapıya ve daha kaliteli görüntüye sahip bir paneli, daha ucuza alabiliyorsunuz diyebiliriz. Tabi artık QD-OLED ekranlar alabileceğiz diye hemen sevinmemekte fayda var.

QD-OLED panellerin dezavantajları

Bu panellerin dezavantajları ve kullanım dolayısıyla oluşacak sıkıntılarını konuşabilmek için henüz çok erken. Fakat bazı tahminlerde bulunmak zor olmasa gerek. Gelin bunları sizlerle paylaşalım.

OLED teknolojisi artık oturmuş bir yapıya ve pazarda belirli düzeyde bir rekabete sahip. Samsung’un atılımı ile QD-OLED paneller hayatımıza girmeye başlayacak olsa bile; bu alanda rekabetin oluşması zaman alabilir.

zaman alabilir. Şuanda QD-OLED teknolojisi, seri üretime hazır bir modele sahip değil. Bu da seri üretimde yaşanabilecek birçok sıkıntının şimdiden ön görülebilmesinin zor olduğu anlamına geliyor.

hazır bir modele Bu da seri üretimde yaşanabilecek birçok şimdiden zor olduğu anlamına geliyor. QD-OLED’lerin seri üretime geçmesi şu an için çok zor ve bununla ilgili kesin bir tarih de verilemiyor.

bir de Her ne kadar OLED’den ucuza üretilebilmesi mümkün olsa bile; yeni bir teknoloji olduğu için muhtemelen OLED ekranlardan daha pahalıya satılacaktır.

Siz QD-OLED teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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