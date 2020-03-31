Samsung Display bu yıl LCD ekran üretimini sonlandıracak!

Samsung’un ekran şirketi Samsung Display bu yıl LCD ekran üretmeyi bırakacak. Şirket bunun yerine quantum dot (kuantum nokta) teknolojisine odaklanacak gibi görünüyor.

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Samsung Display bu yıl LCD ekran üretmeyi bırakacak!

Routers haber ajansına göre Samsung Display yeni nesil quantum dot (kuantum nokta, QD) ekranlara odaklanmak için Çin ve Güney Kore’de sıvı kristal ekran (LCD) üretimini sonlandıracak fakat şirket yine de yıl sonundan önce verilen LCD siparişlerini tamamlayacağını ifade etti.

Samsung geçtiğimiz yıl kendini aydınlatan gerçek QLED ekranları üretebilen bir fabrikaya 11 milyar dolar yatırım yapmıştı. Görünüşe göre şirket QD teknolojisine öncelik verme planlarını uzun süredir yapıyor. Samsung kuantum nokta LCD teknolojisi, LED arka aydınlatmaları filtrenin arkasına konumlandırarak çalışıyor. Bu teknolojide birçok kullanıcı LED yanması gibi problemler ile karşılaşmıştı. 2019 yılının sonundaki araştırmalar ile bu gibi bazı geliştirme sorunları da oldukça azaltılmış durumda. Tüm bunlara rağmen Samsung’un yakında çıkacak olan QD teknolojisi toksik kadmiyum yerine indiyum fosfat bileşiği kullanıyor. Bu şekilde ekranların bir milyon saate kadar kullanım ömrüne sahip olması bekleniyor.

Milyarlarca dolarlık yatırımın sonuçlarının 5 yıl içerisinde görülmesi bekleniyor. Samsung, Güney Kore’deki mevcut LCD üretim fabrikasını QD ekranların seri üretimi için dönüştürecek. Samsung LCD ürünlerindeki talep ve üretim desteğinin azalması ile birlikte yeni yollar arıyor. Bu nedenle şirketin yeni bir teknoloji için büyük yatırımlar yaptığını söylemek yanlış olmaz. Görünüşe göre görüntüleme teknolojilerinin geleceğinde QD ekranları sıkça göreceğiz.