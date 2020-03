Samsung Display bu yıl LCD ekran üretimini sonlandıracak!

Samsung‘un yenilenmiş arayüzü One UI 2.1, Galaxy S9 ve Note 9 için gelmeyebilir. Firma dağıtıma hazırladığı yeni güncelleme için Galaxy S9 ve Note 9‘a yer vermeyi düşünmüyor.

Galaxy S9 ve Note 9 planlar dahilinde değil!

Samsung, yeni arayüzü One UI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma One UI 2.1 güncellemesini dağıtmaya başlamışken, eski amiral gemileri olan S9 ve Note 9 kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşanabilir. Samsung‘un Kore forumlarında ortaya atılan iddiaya göre, firmanın 2018 yılı içerisinde çıkan amiral gemisi telefonlarına One UI 2.1 güncellemesi getirmeyeceği belirtildi. Hali hazırda Galaxy S20 serisi ile piyasaya sürülen One UI 2.1, S10 ve Note 10 cihazları için de dağıtılmaktaydı. Ancak Samsung‘un iki kuvvetli telefonu S9 ve Note 9 için güncelleme getirmeyecek olması, kullanıcılar tarafından olumsuz tepkiler aldı. Hayal kırıklıklarını gizlemeyen kullanıcılar firmayı yoğun eleştiri yağmuruna tuttu.

Her ne kadar One UI 2.1 büyük yenilikler ile gelmese de Samsung‘un izlediği politikanın eleştiri almaması mümkün değil. Çıkışının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen Samsung‘un donanım olarak gerçekten üst seviye iki cihazına yeni güncelleme getirmeyecek olması oldukça sıkıntılı bir durum. Zira S9 ve Note 9 kullanıcılarının Android 11‘i almayı beklediği sıralarda yapılan bu hamleyi kimse beklemiyordu. Şubat ayından bu yana dağıtımı süren One UI 2.1 bakalım 2019 ve sonrasında çıkan Samsung amiral gemisi telefonlara neler getirecek.