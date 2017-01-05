Samsung, Odyssey Serisi ile Oyun Bilgisayarı Sektörüne Giriyor

Bu sene CES’te en çok öne çıkan şeylerden birisi de bilgisayar üreticilerinin oyun sektörüne girmeleri oldu ve bu isimlere Samsung’da eklendi.

Lenovo Legion, Dell Inspiron modellerinden sonra Samsung’da duyuduğu Odyssey modeliyle oyun bilgisayarı sektörüne adım atmış bulunuyor. Odyssey’nin 15 inçlik modeli Şubat ayında 17 inçlik modeli ise Nisan ayında satışa çıkacak. İki modelde Alienware’ın kabul edilmemiş tasarımları gibi duruyor. Acer’ın Predator serisi ve Asus’un Republic of Gamers serisi bu sene önemli rakipler edindi.

Tıpkı Lenovo’nun modellerinde olduğu gibi Odyssey’nin modellerinde de klavye aydınlatması düşük modelde sadece kırmızı ile sınırlıyken yüksek modelde renk seçenekleri mevcut. Ancak bilgisayarların kötü tarafı ise plastik olması.

Mat siyah bilgisayarın kesinlikle bir çekiciliği var ancak bu çekicilik kasanın plastik olduğunun anlaşılmasıyla sahte bir çekicilik haline geliyor. 17 inçlik Odyssey modelinde bir de Beast Mode seçeneği yer alıyor. Şirket bilgisayar satışa çıkmadan önce bu modun adının değişeceğini açıkladı.

17 inç olan Odyssey’nin ekran parlaklığı 300 nit. 15.6 inçlik modelin ekran parlaklığı ise 280 nit. İki bilgisayarda 1080p çözünürlük destekliyor. Ayrıca ikisinde de tıpkı Dell’in yeni Inspiron modellerinde olduğu gibi Nvidia GeForce GTX 1050 ekran kartı bulunuyor.