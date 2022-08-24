Samsung, bu ayın başlarında çeşitli ülkelerde piyasaya sürdüğü amiral gemisi Odyssey Ark’a ek olarak Gamescom 2022’de Odyssey G70B ve G65B oyun monitörlerini sergiledi. Yeni Odyssey G70B ve G65B oyun monitörleri, Odyssey serisindeki Samsung’un Akıllı Platformunu ve Samsung Oyun Merkezini destekleyen ilk modellerdir.

Bunlar, bilgisayar olmadan bile bir ev ofis ortamı oluşturma seçeneği de dahil olmak üzere akıllı işlevselliğe sahiptir. Monitörler kablosuz olarak bir Windows veya Mac PC‘ye bağlanabilir, Samsung DeX kullanabilir, Apple AirPlay 2 kullanarak bir akıllı telefon ekranını monitöre yansıtabilir ve Microsoft 365 bulut hizmetlerine erişebilir. Bunlar ayrıca Netflix, Amazon Prime ve diğer önde gelen OTT (üst düzey) hizmet sağlayıcılarını da destekler.

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Odyssey Ark’ta da bulunan IoT işlevselliğine ek olarak, G70B ve G65B, kullanıcıların cihazı Bixby ve Amazon Alexa gibi sesli yardımcılarla kontrol etmelerini sağlayan yüksek hassasiyetli Uzak Alan Sesi mikrofonu ile donatılmıştır.

Her Zaman Açık Ses işlevi, kullanıcıların monitör ekranında konuşmayla ilgili bilgileri görüntülerken monitör kapalıyken bile Bixby ile etkileşime girmesine olanak tanır. Bunlar ayrıca bulut oyunları için Samsung Gaming Hub‘ı da destekler.

Odyssey G70B

G70B, 28 ve 32 inç boyutlarında, UHD çözünürlükte gelir, 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms yanıt süresi (GtG) sunar. Düz bir IPS ekrana sahiptir, sorunsuz bir oyun için NVIDIA’nın G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro’yu destekler.

Odyssey G65B

G65B, 27 ve 32 inç boyutlarında, QHD çözünürlükte gelir, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms yanıt süresi (GtG) sunar. 1000R kavisli ekrana sahiptir ve akıcı bir oyun için FreeSync Premium Pro ile birlikte gelir.

Fiyatlandırma

Samsung Odyssey G70B ve G65B, Q4’ten itibaren dünya çapında satışa sunulacak ve fiyatlandırma, lansman sırasında mevcut olacak.