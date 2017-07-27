Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition’ın Özellikleri Belli Oldu

Weibo’nun Ice Universe sitesine göre Samsung farklı bir Galaxy Note 8 modeli üzerinde daha çalışıyor ve bu model Emperor Edition olarak çıkacak.

Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile çıkacak. Modelin şimdilik sadece Güney Kore’de satılması bekleniyor. Ice Universe de yer alan diğer bir diğer bilgiye göre Galaxy Note 8 aralarında gece siyahı ve orkide grisi de olmak üzere 3 farklı renk ile satışa çıkacak.

Galaxy Note 8’in 6.3 inç büyüklüğünde Infinity Display ekrana, Exynos 8895 ya da Snapdragon 835 çipsete, 3300 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Telefonda Android 7.1.1 Nougat olacak ve TouchWiz yerine Experience arayüzü ile gelecek. Telefon Daydream desteğine de sahip olacak.

Şirket bir de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir model çıkarabilir. Bu model ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da satışa çıkacak. 1100$ olan telefonun çıktığında şirketin en pahalı telefonu olacağı garanti.