Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir olayda Samsung’un LCD panel üretimini sonlandıracağı konuşuluyordu. VE bu söylenti gerçekleşmiş durumda. Güney Koreli haber sitelerinin yaptığı haberlere göre Samsung, Çinli ve Taycanlı LCD televizyon üreticilerinin düşük kar marjları yüzünden pazar payı kaybetmesiyle birlikte LCD üretimine son veriyor. LCD paneller yerine OLED ve QD (Quantum Dot) ekran teknolojileri üzerine yoğunlaşacağı konuşuluyor. Detayları ise videomuzda bulabilirsiniz. İyi seyirler…

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