Samsung Display, sektöre göre Pazar günü Çinli ve Tayvanlı üreticiler tarafından yapılan daha ucuz ürünler nedeniyle azalan küresel rekabet avantajı nedeniyle Haziran ayında likit kristal ekran (LCD) üretimini kapatmaya karar verdi. Geçtiğimiz Pazar gününden beri Güney Koreli şirket Haziran ayı için hiçbir yatırım planı detayı açıklamadı.

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Samsung Group’un ekran üretiminden sorumlu yönetimi tarafından alınan karar, büyük ölçüde düşen LCD fiyatlarından kaynaklanan hızlı kayıplar nedeniyle önümüzdeki sene gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak karar altı ay önce gerçekleşmiş oldu.

ABD’li bir pazar araştırma firması olan Display Supply Chain Consultants‘a (DSCC) göre, Ocak 2014’te birim fiyat olarak 100’e karşı ölçülen LCD panellerin ortalama fiyat endeksi, bu yılın Eylül ayında 36,6’ya düşecek. Rakam, bu yılın Nisan ayındaki rekor düşük seviye olan 41,5’ten daha da düştü ve Haziran 2021’deki rekor seviye olan 87’nin %58 altına düştü. Ayrıca, Samsung Display ürünlerinin en büyük alıcısı olan Samsung Electronics, Çinli elektronik bileşen üreticisi BOE Technology Group ve Tayvanlı bir LCD panel üreticisi olan AU Optronics Corp. (AUO) dahil olmak üzere denizaşırı LCD tedarikçileriyle ortaklık kurdu.

Şirketin Ekran iştiraki (Samsung Display) aslında LCD işini 2020’nin sonlarında kapatmayı düşünüyordu. Ancak plan, COVID-19 salgını sırasında LCD fiyatlarındaki ani artış nedeniyle ana şirketi Samsung Electronics’in talebi üzerine ertelendi.

Şirket artık büyük TV ekranları için kullanılan LCD’leri üretmeyecek ve bunun yerine Organic Light-Emitting Diode (OLED) ve Quantum Dot (QD) ekranlar üretmeye odaklanacak. LCD işletmelerindeki çalışanlarının da QD işletmelerine devredilmesi bekleniyor.

Ekran iştiraki ilk olarak 1991 yılında Samsung Electronics bünyesinde bir LCD iş kolu olarak kurulmuştu. 2012 yılında resmi olarak Samsung Display olarak piyasaya sürüldü ve o zamandan beri gelişmiş ekran türlerinin üretimi için üç yerel ve Japon AMOLED üreticisi ile birleşmişti.