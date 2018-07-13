Burjuva Aydoğan’ın yeni bölümünde Samsung üretimi olup Türkiye’de satılan en pahalı oyuncu monitörü LC49HG90 modelini inceliyoruz.

Samsung 49″ QLED Kavisli Oyuncu Monitörü | Burjuva Aydoğan #2

Günümüz bilgisayar oyunculuğu için artık çift monitör standart haline geldi. Ancak iki hızlı ve kaliteli monitör satın almak oldukça yüksek fiyatlara mâ olabiliyor. Bu nedenle Samsung tarafından geliştirilen LC49HG90DMMXUF model konuda sahip monitör, 49 inç gibi televizyonlarda belirttiğimiz ekran boyutunu oyuncular için sağlayarak çift monitörü tek monitöre indirmeyi başarmış.

49 inç genişliği 32:9 ekran oranı ile sağlayan Samsung, 2 adet 27 inç boyutunda 16:9 ekranı birleştiriyor. Böylece sanki ortasında hiçbir çerçeve bulunmayan iki monitörü 1800 R derecesinde eğimle yanyana konumlandırılmış gibi bir deneyimi tek ekrana indirgiyor. Bunu Metal Quantum-Dot destekli QLED panelde ve 1ms tepkime süresine ek olarak 144 Hz tazeleme hızıyla birleştirerek oldukça sıradışı bir ürün ortaya koymakta.

Gelişmiş Özellikler

3840 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ile süper ultra geniş bir Full HD deneyimini özellikle FPS, simülasyon ve yarış oyunlarında bambaşka bir şekilde hissettiriyor. Bu derece geniş ekranı destekleyen oyunlarda haritanın neredeyse tamamını görme, normal bir monitörde görüş alanınıza girmeyecek düşmanları fark edebilme gibi sizi oyunda bir adım öne çıkaracak birçok avantajı da sağlayabiliyor.

Mavi ışık emisyonlarını en aza indiren Göz Koruma Modu ve ekran titreşimini azaltan Flicker Free teknolojisi sayesinde daha az göz yorgunluğu ile daha uzun süre ekrana bakabilmemize olanak tanıyan monitör, Arena Lighting (Alan Aydınlatması) ile monitörün ardındaki duvara ışık yansıtarak şık bir hale de geliyor.

En güzel özelliğinin de söz konusu monitöre iki ayrı port ile bağlantı sağlayarak devasa ekranı iki adet ayrı 16:9 monitörmüş gibi ayrı bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. Böylece dilerseniz ekran kartınıza iki farklı port ile bağlayabilir, dilerseniz bilgisayar ve oyun konsolunu ayrı ayrı kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak;

Farklı ve yenilikçi bir deneme yapan Samsung, birçok markanın da benzer ürünler ile peşinden gelmesini sağlıyor. Özellikle çift monitör isteyen oyuncuların yanı sıra geniş ekran kullanımı gerektiren video kurgu işlerinde de oldukça rahat bir kullanım da sağlamayı başarıyor. Fakat bu ürün yenilikçi ve ilk olması sebebiyle fiyatı da oldukça tuzlu olduğunu unutmamak gerek.