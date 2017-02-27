Samsung, Barselona’da düzenlenen düzenlenen Mobile World Congress kapsamında düzenlediği konferansta yeni bir S Pen ile karşımıza çıktı.

Bugün Nokia 3310 ile büyük bir nostalji yaşarken bir sürpriz de Samsung tarafından geldi. Şirket bir zamanlar ülkemizde de çok ünlü olan Staedtler Noris kurşun kalem şeklinde bir S Pen tanıttı.

Siyah, sarı renklerde şeritlere sahip olan kalem görenlerin ilgisini anında üzerine çekti. Hiç beklenmeyen bu ürün ile beraber şirket sempati toplamış gibi gözüküyordu. Bunun dışında Mobile World Congress etkinliği genel olarak eğlenceli geçti ve çok hareketli değildi. Bunun en büyük nedeni ise şirketin bayrak gemisi serisi Galaxy S’in yeni modelinin tanıtımını 29 Mart’ta yapacak. Son üç senedir Mobile World Congress’te tanıtılan Galaxy S serisi bu sefer bu geleneği bozdu.