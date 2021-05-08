Samsung da ülkemize fabrika kuruyor!

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Hatırlayacağınız üzere akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, 29 Mart 2021 tarihinde Türkiye fabrikasını açtı. Yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilen of fabrika, İstanbul’un Avcılar ilçesine açıldı. Hatta Oppo markası da Xiaomi’ye katılarak ülkemizde üretime geçti. Şimdi ise bir başka akıllı telefon devi olan Samsung da ülkemiz ile ilgileniyor!

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Samsung aslında bir süredir ülkemizde Sunny fabrikasında akıllı telefon ve TV modelleri üretiyor. Fakat Güney Koreli teknoloji devi şimdi ise kendi fabrikasını kurmaya odaklanmış görünüyor. Bu konudaki resmi duyurunun önümüzdeki Pazartesi günü yapılacağı da belirtiliyor.

Samsung’un kuracağı bu fabrikanın, Tekirdağ ilimizin Kapaklı OSB adlı sanayi bölgesine yakın bir yere konumlanacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Rönesans Holding tarafından inşa edileceği belirtilen fabrikanın yerinin tahsis sürecinin tamamlandığını da öğreniyoruz.

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Yapılan yatırımın miktarı henüz belli değil iken, fabrikanın sadece akıllı telefon üretceği ve 10.000 metrekarelik bir alan kaplayacağı biliniyor. Fabrikanın Tekirdağ’a kurulma sebebi ise Avrupa’ya yakın bir ilimiz olması olarak gösteriliyor. Yani Samsung’un buradan Avrupa ülkelerine de akıllı telefon ihraç etmeyi planladığını anlıyoruz.

Ayrıca Almanya merkezli bir araştırma şirketi olan GfK’ya göre Türkiye’deki akıllı telefon pazarında en büyük payın %40.4 ile Samsung’a ait olduğu açıklanıyor. Bu yeni fabrikanın kurulmasıyla Samsung, lider durumdaki bu pazar payını daha da artırabilir gibi görünüyor.

Öte yandan Almanya merkezli araştırma şirketi GfK’ye göre, Türkiye akıllı telefon pazarında adet bazında yüzde 40,4’le en büyük pay Samsung’ ait. Yatırımın cep telefonu alanında yapılması halinde bu oranının yukarılara çıkacağı ifade ediliyor.

Ayrıca tüm bunlara ek olarak, Türkiye’de 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için ülkemizde üretilen uygun fiyatlı akıllı telefonların maliyetleri böylelikle düşüyor. Bundan dolayı da Samsung’un A Serisi bazı akıllı telefon modellerinin fiyatlarının bir miktar daha uygun hâle gelmesini temenni ediyoruz.