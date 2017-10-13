Samsung, Mobil Cihazlar İçin Yeni Kamera Sensörü Geliştirdiğini Duyurdu

Samsung bir çok alanda üretim ve çeşitli geliştirmeler yapıyor ve bunların hemen hemen hepsinde rekabetçi ürünler çıkarmayı başarıyor.

Samsung bügün iki yeni kamera sensörü geliştirdiğini duyurdu. ISOCELL Fast 2L9 ve Slim 2X7 ismiyle çıkan yeni sensörler akıllı telefon modelleri başta olmak üzere mobil cihazlara yönelik olarak geliştirildi. Sensörlerin mükemmel fotoğraf kalitesi vereceği açıklandı.

Fast 2L9 1.28 mikrometre ve 12 MP büyüklüğünde kamera sensörü. Slim 2X7 ise Tetracell teknolojisine sahip 24 MP büyüklüğünde. Slim 2X7 sadece 0.9μm büyüklüğünde. Sensörler düşük ışıklı ortamda bile herhangi bir gürültüye neden olmadan üst düzey bir fotoğraf performansı sunuyor.