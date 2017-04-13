Samsung Güvenlik Konusunda Uzman İsimlerden Birini Bünyesine Kattı

Samsung, eski Amerikan Savuna Bakanlığı Bilişim Sistemleri Yöneticisi Terry Halvorsen’i Mobil Bölümü Yöneticiliğine getirdiğini açıkladı.

Samsung’un yeni yöneticisi Terry Halvorsen geçtiğimiz Şubat ayında Savunma Bakanlığı’ndaki görevinden emekli olmuştu. Kendisi şirketin Avrupa ve Amerika’daki güvenlik ağı politikaları üzerinde çalışacak.

Halvorsen, Savunma Bakanlığı’ndaki görevinden önce aynı görevi Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nda gerçekleştiriyordu. Halvorsen, burada hükümet ile dünya çapındaki büyük askeri girişimler arasında partnerlik kurulmasını sağlıyordu.

Teknoloji devi son model telefonlarında birden çok güvenlik yazılımı kullanıyor. Son zamanlarda güvenlik yazılımları geliştiren firma KNOX adını verdiği yeni bir yazılım ile işletme seviyesinde yeni güvenlik seçenekleri getirmişti. 2014 yılından beri Amerikan Savunma Bakanlığı Know güvenlik sistemini özel Galaxy modelleri ile kullanmakta.