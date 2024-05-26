Samsung, 2019 yılında tanıttığı ve kalçadan dize kadar giyilebilen dış iskelet tipi (exoskeleton) bir robot olan GEMS Hip ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu robot, insanların yürüme ve egzersiz yapma biçimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Ancak, planlanan Aralık 2022 lansmanı ve seri üretim başlangıcı gerçekleşmedi. Kasım 2023’te ise ürünün adı Samsung Bot Fit olarak değiştirildi ve seri üretim sürecine yönelik yeni bir planlama yapıldığı açıklandı. Bugün ise konu hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Samsung giyilebilir robot geliyor.

İçindekiler Samsung Giyilebilir Yardımcı Robot Bot Fit Yakında Piyasada

Samsung Giyilebilir Yardımcı Robot Bot Fit Yakında Piyasada

Gelen son bilgilere göre, Güney Koreli dev Bot Fit’in geliştirme çalışmalarını ve seri üretim hazırlıklarını tamamladı. Şirket, bu giyilebilir yardımcı robotu 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, yani Ağustos ile Eylül ayları arasında piyasaya sürmeyi hedefliyor. İlk etapta 100.000 adet üretilmesi planlanan Bot Fit, sınırlı sayıda satışa sunulacak. Fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, bu tür ileri teknoloji ürünü bir cihazın pahalı olması bekleniyor.

Bot Fit, özellikle motor fonksiyon sorunları olan kişilere yürüme konusunda yardımcı olmayı amaçlayan bir cihaz. Bunun yanı sıra, normal bireyler için de bir dizi fayda sunuyor. Bot Fit, yürümenin metabolik maliyetini, yani yürürken harcadığımı enerjiyi, %24 oranında azaltarak daha az enerji harcamanızı sağlarken, yürüme hızını %14 oranında artırıyor. Ayrıca, yürüme şeklini izleyerek iyileştirme önerileri sunuyor ve egzersizlerde destek sağlıyor.

Samsung’un bu yenilikçi ürünü, sadece engelli bireyler için değil, genel olarak yürüme performansını artırmak isteyen herkes için tasarlanmış. Bot Fit’in gelişmiş teknolojisi, günlük hayatta ve egzersizlerde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunacak.

Bu giyilebilir yardımcı robotun piyasaya sürülmesi, Samsung’un sağlık ve teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımlarının bir yansıması olarak görülüyor. Bot Fit, yürüme ve hareket kabiliyetini artırma konusunda sunduğu çözümlerle dikkat çekiyor. Bu yeni dış iskelet tipi robot, aynı zamanda dış iskelet teknolojilerinin günlük hayatta daha yaygın kullanılabilir hale gelmesi açısından da önemli bir adım.

Bot Fit’in piyasaya çıkışıyla birlikte, bu tür teknolojilerin gelecekte ne kadar yaygınlaşacağı ve kullanıcıların yaşam kalitesine nasıl katkı sağlayacağı merakla bekleniyor. Samsung’un Bot Fit ile sağlık ve teknoloji alanında yeni bir çığır açması, bu alanda diğer şirketlerin de benzer inovasyonlar yapmasını teşvik edebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ürün kimlere yardımcı olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!