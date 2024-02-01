Samsung geliri teknoloji dünyasının en çok merak edilenleri arasında. Samsung, 2023 yılının 4. çeyrek kazanç raporunu kamuoyuyla paylaştı. Şirketin önceki yıla ilişkin genel performansı da raporda yer aldı. Peki Samsung geliri ne oldu? Samsung 2023’te ne kadar kâr etti? İşte Samsung geliri hakkında açıklanan her şey.

Samsung Geliri Ne Oldu? 2023 Yılının 4. Çeyrek Kazançları Açıklandı

31 Aralık’ta sona eren dönemde Samsung, 67,78 trilyon Kore wonu (KRW), yani yaklaşık 51 milyar dolar konsolide gelir elde etti. Aynı dönemde, işletme kârı ise 2,82 trilyon KRW olarak (2.1 milyar dolar) açıklandı. Bunlar 2023 4. çeyrek rakamları olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung geliri, 2023 mali yılı için 258,94 trilyon KRW, yani yaklaşık 194.1 milyar dolar olarak açıklandı. Toplamda yaklaşık 5 milyar dolar işletme kârı rapor edildi.

CNBC’ye göre, Samsung’un 4. çeyrek raporu, 2022’ye kıyasla gelirde %34,57’lik bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Analistler, 2023’ün bu rakamların biraz üzerinde kapanmasını bekliyordu ancak şirketin sonuçları bu beklentilerin altında kaldı. Önceki yıla göre %3,8 oranında geride kalan Samsung’un performansı, şirket için dikkat çekici bir düşüşü işaret ediyor.

Samsung geliri pek iç açıcı görünmese de, şirket geleceğin parlak olduğunu düşünüyor. Samsung’u en çok yaralayan şeylerden biri ise şüphesiz şirketin yarı iletken üretim işi oldu. 2022’de Qualcomm gibi devlerle Snapdragon işlemciler için çalışan Samsung yarı iletken bölümü, şu sıralar tabiri caizse sinek avlıyor.

Samsung’un yarı iletken işletmesi, 4. çeyrekte 21,69 trilyon KRW konsolide gelir ve 2,18 trilyon KRW işletme zararı açıkladı. Bu da yaklaşık 1.7 milyar dolarlık bir zarar olduğunu gösteriyor. Şirket, bu zayıf performansın nedenlerini, müşterilerdeki envanter ayarlamalarının ve ekonomik toparlanmanın gecikmesinin yol açtığı pazar talebindeki düşüş olarak belirtti.

Reuters’ın bildirdiğine göre, Samsung’un yarı iletken işi yaklaşık 11 milyar dolar zarar etti. Bu, şirketin 2022’de 17 milyar dolar kar elde etmesinden sonra çok ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Ancak 2024’ün ilk çeyreğine girerken Samsung, yarı iletken işinin PC ve mobil taleplerinin artmasıyla toparlanmasını bekliyor.

Şirketin MX, yani Galaxy telefonlardan sorumlu bölümü ise 18 milyar dolar konsolide gelir ve 2 milyar dolar işletme kârı açıkladı. Samsung, akıllı telefonlara olan talebin biraz arttığını ve bu artışın muhtemelen premium segmentten kaynaklandığını belirtti. Galaxy S24 serisi ve yeni “Galaxy AI” lansmanının, şirketin amiral gemisi cihaz satışlarını daha da artırması bekleniyor.

Samsung, tüketicilerin ekonomik istikrarını göz önünde bulundurarak akıllı telefon pazarının 2024 yılında da yükselmeye devam edeceğini umuyor. Şirketin 4. çeyrekteki performansı, analistlerin dikkatini çekti ve Samsung’un 2024’te yeniden zemin kazanmaya başlayabileceği teorisi ortaya atıldı. Galaxy S24 serisinin ilk çeyrek raporunu nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.

Samsung geliri, 2024 yılında gerçekleşen yeni lansmanlarla toparlanabilir. Şirketin özellikle Galaxy akıllı telefonlardan umudu yüksek. Şimdilik Samsung bir gerileme döneminde gibi görünse de, ilerde bunun atlatılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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