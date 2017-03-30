Samsung Gear VR Başlığı Nisan Ayında Gönderilmeye Başlayacak

Samsung’un Oculus ile birlikte geliştirdiği sanal gerçeklik başlığı Gear VR ve yeni kontrolcüsü 129 dolardan satılıyor ve Nisan ayında gönderilecek.

Facebook’un Oculus bölümünden yetkilinin açıklamasına göre Samsung Gear VR başlıkları 21 Nisan tarihinde gönderilmeye başlanacak. Geçtiğimiz ay Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress’te tanıtılan başlığın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmamıştı.

Başlıkta görünüş olarak aslında pek bir değişiklik yok. Başlık bir önceki modelle aynı özelliklere ve aynı görüş açısına sahi. Ancak başlık artık orkide grisi renk seçeneğine sahip. En büyük yenilik ise başlıkla beraber gelecek olan kontrolcü. Şarjlı kontrolcü sanal gerçeklik deneyimini fazlasıylsa artıracağa benziyor.

Bu tarz kontrolcüler genellikle daha üst düzey VR başlıklarında gördüğümüz şeyler. Aynı zamanda hareket algılayıcısı olarak kullanılan bu kontrolcülerin kullanımı için başlığın dışında da bir kamera yer alması gerekiyor. Ancak sadece telefon ile çalışan bir başlık için bunu yapmak çok zor.

Gear VR’ın kontrolcüsü ile beraber artık sanal oyun kütüphanesi içerisinde gezmek ya da oyun oynamak çok daha kolay olacak. Oldukça hafif olan kontrolcü kendisinden bekleneni başarıyla yerine getiriyor. Güzel yanı ise eski Gear VR başlıkları ile de uyumlu olması.