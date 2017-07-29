Samsung, Gear S3’ün TUMI Versiyonunu Çıkaracağını Duyurdu

TUMI marka çantaları beğenenler için Samsung harekete geçti ve ünlü İtalyan firması ile anlaşarak Gear S3 modeli çıkaracağını duyurdu.

Samsung ve TUMI birlikte Gear S3 Frontier çıkaracaklar. Bu saattin yüzünde TUMI logosu yer alacak. Bunun dışında en büyük değişiklik ise saatin kordonu TUMI’nin simgesel hale gelmiş gri İtalyan kanvasından olacağı.

Gear S3 Frontier geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyurulmuştu. Tizen işletim sistemine sahip saat 1.3 inç büyüklüğünde 360 x 360 Super AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass SR+ Crystal cama sahip olan saatte 380 mAh batarya, 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanı mevcut. Saat, akıllı telefonlara Bluetooth 4.2 üzerinden bağlanıyor.

Saat, Samsung Gear S3 Frontier TUMI Special Edition adıyla 6 Ağustos tarihinde satışa çıkacak. Saatin fiyatı ise 450$ olacak.