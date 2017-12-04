Tizen 3.0 güncellemesi sonrasında 40 güne çıkması gereken pil süresi, Gear S3’ü kötü etkilediği için ters etki yarattı!

Uzun bir süredir beklenen Tizen 3.0, iki hafta önce yayınlanmıştı, fakat birçok akıllı saat kullanıcısı farklı sorunlarla karşı karşıya. En büyük sorun ise güncelleme sonrası ağır darbe alan pil süresi.

Samsung tarafından herhangi bir açıklama gelmediği için Gear S3 kullanıcılarının yaşadığı pil sorunu küçük ölçekli mi yoksa büyük bir sorun mu bilemiyoruz, ancak 40 güne çıkması beklenen pil performansı ters etki yaratmış gibi görünüyor.



Pil sorunu dışında kullanıcılar saatlerini Tizen 3.0’a güncelledikten sonra özel saat tasarımlarını kullanamamaya başladı. İyi haberse bu sorunun cihazı fabrika ayarlarına döndürerek düzeltilebileciği. Pil sorunu için cihazı fabrika ayarlarına döndürmek maalesef işe yaramıyor. Kullanıcıların güncelleme öncesi böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirtmesi sorunun yazılım kaynaklı olduğu iddialarını güçlendiriyor. Samsung’un konu hakkında açıklama yapmasını ve yeni bir güncelleme ile sorunu çözmesi bekleniyor.