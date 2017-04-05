Samsung, Gear S2 için yeni bir güncelleme dağıtmaya başladı. Bazı hata düzeltmeleri içeren güncellemenin detayları haberimizde.

Samsung, özellikle bu yıl çıkardığı Gear S3 modeliyle birlikte akıllı saat piyasasında varlığını sürdürüyor. İşte bu varlığının devamını sağlayabilmek için eski kullanıcılarını da unutmuyor. Şu an Avrupa’da dağıtılmaya başlanan güncellemenin boyutu 20 MB boyutunda. Tizen OS versiyonunu 2.3.2.2 yükselten güncelleme Samsung’un bir nesil önceki Gear modeli olan Gear S2’ye geldi. Başta Bluetooth problemlerini çözen güncelleme diğer hataları da gidermekte.

Cihazınızı yönetici uygulamasından güncellemeleri kontrol ederek güncelleyebilirsiniz.