Samsung’un oyun tutkunlarını sevindirecek olan bulut oyun hizmeti “Gaming Hub”, artık 2020 model yılından itibaren eski akıllı TV’lere de geliyor. Samsung güncelleme konusunda televizyon kullanıcılarını bile unutmayarak yeni bir dönem başlatıyor!

Samsung Gaming Hub Bulut Oyun Hizmeti 2020 Model TV’lere Geliyor!

Gaming Hub, başlangıçta Samsung’un 2021 ve 2022 akıllı TV modelleri için duyurulmuş ve daha sonra diğer ürünlerde de genişlemişti. Oyun severlerin ilgiyle takip ettiği bu hizmet, aynı zamanda Samsung oyun monitörleri ve geçtiğimiz haftalarda duyurulan Freestyle Gen 2 projektör gibi ürünlerde de kullanılabiliyor.

Bugün Gamescom 2023 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, daha eski modellere sahip olan kullanıcılar da yakın zamanda Gaming Hub’a erişebilecekler. Özellikle 2020 model yılına ait Samsung akıllı TV’ler, bu güncellemeyle oyun deneyimini bir adım öteye taşıyacak.

Samsung’dan Mike Lucero’nun Gamescom’daki konuşmasında yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

“Bugün, bu yılın sonlarına doğru 2020 model TV’lerimize bulut oyun uygulamalarını getireceğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. On milyonlarca oyuncunun favori oyunlarına ve hizmetlerine erişmesini sağlayacak olan bu adım, oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak.”

Gaming Hub’ın 2020 model Samsung TV’lere ne zaman geleceği henüz net olarak belirtilmese de, 2023’ün sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Bu gelişme, bulut tabanlı oyun hizmetlerine olan ilginin arttığı bir dönemde geliyor.

Xbox Game Pass, GeForce Now, Amazon Luna gibi popüler hizmetleri destekleyen Gaming Hub, kullanıcılara geniş bir oyun yelpazesi sunmayı hedefliyor. Bu gelişmelerle birlikte oyunseverler, akıllı TV’lerinde oyun deneyimini daha da gelişmiş bir şekilde yaşayabilecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir oyuncu televizyonu fikri sizce nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!