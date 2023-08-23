Samsung cephesinin geçtiğimiz yılki kompakt amiral gemisi Galaxy S23 modeli, artan pil kapasitesi ve güç verimliliği yüksek Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile Galaxy S22’ye kıyasla önemli bir iyileştirme ile gelmişti. Yaklaşan Galaxy S24 ile Samsung, pil ömrünü daha da artırmayı hedefliyor gibi görünüyor. Galaxy S24’e ait olduğu iddia edilen bir pilin görseli sertifika listelerinde ortaya çıktı! İşte kapasite!

Galaxy S24 Daha Büyük Pil ve Verimlilik İyileştirmeleriyle Geliyor!

Samsung bu sefer Galaxy S24 modelini neredeyse cihazın alabileceğini daha büyük bir pil ile donatacak gibi görünüyor. Öykle ki, paylaşılan görüntü düşük çözünürlüklü olsa da, Samsung’un standart S24 modeline 4000mAh’lik daha büyük bir pil yerleştireceği iddia ediliyor.

Eğer bu doğruysa, bu önceki modele göre 100mAh’lik bir artış anlamına gelirken aynı zamanda Galaxy S21 ile aynı kapasiteye geri dönecektir. Gerçek kullanım deneyimindeki etkisi kesin olmasa da, daha yüksek kapasitenin Galaxy S23 modelinde ne denli olumlu bir gelişme sağladığını hatırlatmakta fayda var. Yani Samsung Galaxy S amiral gemilerinde pil sorununun yakınından uzağından geçmeyebilir.

Tabii ki, telefonun yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanması da bekleniyor. Bu da pil verimliliğini artırmak için ek iyileştirmeler getirecektir. Bu yonga setinin Kasım ayında düzenlenecek Snapdragon Zirvesi’nde tanıtılması planlandığı için, ancak bu yılın sonlarına doğru bu yonga seti hakkında daha fazla resmi bilgiye sahip olabiliriz.

Önceki sızıntılara göre, S24 Plus modeli daha büyük bir 4900mAh bataryaya sahip olacakken, S24 Ultra modelinin ise 5100mAh kapasiteli bir pille geleceğini söylemek mümkün. Yani serinin tüm modellerinde 100mAh kapasite artışı göreceğimizi söylemek mümkün.

Ancak hala cevap bekleyen bir soru var O da Samsung’un gelecek yılın amiral gemisi modellerinde aynı şarj hızlarını sürdürip sürdürmeyeceği. Standart model genellikle 25W hızlı kablolu şarjı desteklerken, daha büyük iki model 45W hızlı şarjı destekliyor.

Samsung dışındaki birçok Android telefon, özellikle Motorola veya OnePlus gibi markaların telefonlarını düşünürsek, çok daha yüksek şarj hızlarına sahip. Bu konuda da önemli beklentiler var. Apple bile şarj hızını artırırken Samsung da bu trende katılmalı.

Galaxy S24 serisine yıl sonuna doğru Vivo’dan ciddi bir cevap gelebilir. Öyle ki, Vivo’nun Dimensity 9300 işlemcili ve 24GB RAM’e sahip bir telefon üzerinde çalıştığına dair duyumlar alıyoruz. Amiral gemisi segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24’ler neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!