Katlanabilir telefon pazarında rekabet her geçen gün sertleşirken, Samsung Galaxy Z Fold 8 cephesinden gelen yeni bilgiler teknoloji gündemini yeniden hareketlendirdi. Samsung’un bu modelde alışılmışın dışına çıkarak ana kamera yerine yardımcı sensörlere odaklanması, katlanabilir telefon algısını farklı bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Peki, Samsung Galaxy Z Fold 8 kamerası neler sunacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8 kamerası hangi değişikliklerle geliyor?

Samsung Galaxy Z Fold 8, sızıntılara göre kamera tarafında köklü ama dengeli bir güncelleme anlayışı benimsiyor. Modelde, mevcut nesilde yer alan 200 MP ana kamera sensörünün korunacağı konuşuluyor. Bu tercih, Samsung’un halihazırda güçlü olan ana kamera performansını riske atmadan, sistemi tamamlayan diğer bileşenleri ileri taşımak istediğini gösteriyor. Ön kamera ve iç ekran kamerasında da 10 MP çözünürlüğün devam etmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 için asıl dikkat çeken yenilik telefoto kamerada ortaya çıkıyor. Mevcut 10 MP telefoto sensörün yerini 12 MP’lik daha gelişmiş bir sensör alabilir. Yakınlaştırma oranının 3x seviyesinde kalacağı belirtilirken, sensör kalitesindeki artış sayesinde özellikle düşük ışıkta daha net ve temiz zoom fotoğraflar elde edilmesi hedefleniyor. Bu sensörün, ilerleyen dönemde Galaxy S Ultra ailesinde de kullanılacak olması Samsung’un uzun vadeli kamera stratejisine işaret ediyor.

Bir diğer önemli gelişme ise ultra geniş açılı kamera tarafında yaşanacak. Samsung Galaxy Z Fold 8 modelinde, önceki nesilde kullanılan 12 MP ultra geniş kameranın yerine 50 MP çözünürlüklü yeni bir sensörün gelmesi bekleniyor. Bu hamle, katlanabilir Fold serisini kamera performansı açısından Galaxy S Ultra modellerine ciddi şekilde yaklaştırabilir.

İlginizi Çekebilir: iPhone Fold ekranı kırışıklık olmadan gelebilir!

Samsung Galaxy Z Fold 8, bu kamera yükseltmeleriyle yalnızca donanımsal bir güncelleme sunmakla kalmıyor, aynı zamanda katlanabilir telefonların “kamera konusunda tavizli” olduğu algısını da kırmayı hedefliyor. Büyük ekran avantajı, gelişmiş kamera dizilimi ve Samsung’un yazılım optimizasyonları birleştiğinde, Fold 8’in özellikle üst segment kullanıcılar için güçlü bir alternatif olması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z Fold 8 ile gelen kamera odaklı bu değişim, katlanabilir telefonların geleceğini nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!