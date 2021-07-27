Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 özellikleri detaylanıyor!

Samsung akıllı telefonları içinde bir kilometre taşı sayılabilecek modelleri Z Fold ve Z Flip modellerinin yeni versiyonlarının teknik özellikleri ve detayları netleşmeye başladı. Dikkat çeken özellikleri ile kullanıcıları bu sefer de heyecanlandıracak gibi gözüküyor.

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Galaxy Unpacked etkinliğinde üç haftadan kısa bir süre kala, Twitter üzerinde sızıntılar yapan Evan Blass (@evlaks), eski sızıntıları doğrulayan bazı önemli Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ayrıntılarını paylaştı.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 detayları

Evan Blass Samsung Galaxy Z Fold 3’ün 7.6 inç katlanabilir ekrana ve kapalı halindeyken 6.2 inç ekranına sahip olacağını bildirdi. Bu boyutlara göz attığımızda hemen hemen her sızıntıyla birbiriyle örtüşüyor diyebiliriz. Her iki panelde de adaptif bir 120Hz yenileme hızının destekleneceği beklense de, bu konuda hiçbir ek ayrıntı bulunmuyor. Ayrıca, dahili ekranın bir panel altı selfie kameraya sahip olması bekleniyor. Kameralardan bahsetmişken Evan Blass da bu konu hakkında da bilgiler verdi. Katlanabilir ekranın altında 4 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Günümüz akıllı telefonlarına göre şaşırtıcı derecede düşük bir çözünürlük olduğunu da belirtelim.

Ön tarafta ekranının üzerinde 10 megapiksel selfie kamerası olması arkada üçlü 12 megapiksel kamera kurulumu olması bekleniyor. Ek olarak bu arka kameralar muhtemelen ana, ultra geniş ve telefoto kamera işlevlerine sahip olacak. Genel olarak Samsung, kameraları geliştirmek yerine diğer bölümlerde iyileştirmelere öncelik vermiş gibi görünüyor. Yani Galaxy Z Fold 3 yine de iyi fotoğraflar çekecek olsa da, 2021’in en iyi kameralı telefonlarından biri olması beklenmiyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3 detayları

Daha küçük ve daha renkli dikey olarak katlanabilen model Galaxy Z Flip 3 de yolda ve bugünün sızıntısı da zaten şimdiye kadar olan bildiklerimizi doğrular nitelikte. Yani ekran tarafında 6,7 inç ana ekrana ve 1,9 inç kapak ekranına (bildirim ekranı) sahip. Önceki modellerde olduğu gibi üst tarafta ikili kamera kurulu ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen ana ve ultra geniş kamera olacak bu ikili 12 megapiksel sensörden ve 10 megapiksel ön kameradan oluşan çift kamera kurulumunda olacak.

Galaxy Z Fold 3 gibi, Galaxy Z Flip 3 de IPX8 su geçirmezlik sertifikasına sahip olacak. Toz direncinin olmaması, korunmasına rağmen küçük parçacıkların menteşe kısmına girebileceğinden herhangi bir sertifikaya sahip olmayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 fiyatları ne olacak?

Katlanabilir akıllı telefonlar şu anda uygun fiyatlı olmaktan çok uzak olduğunu biliyoruz. Ancak Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleriyle geleceğe yatırım olarak bakabilirse fiyatları bir nebze olsun aşağıda tutabilir. Söylentiye göre Samsung, her iki modelde de fiyatları %20 oranında düşürecek. Bu da Galaxy Z Flip 3 modelinin 1.099 dolar, Galaxy Fold 3 modelinin ise 1.599 dolar olabileceği konuşuluyor.

Aslına bakılırsa Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 Ultra’dan daha uygun fiyatlı olacak. Yani Samsung’un bir amiral gemisinden daha ucuz olan ilk katlanabilir ürün olabilir. Bu da yeni tasarım dilinin ve Samsung’un bu alanda ilerleyeceğini de gösterebilir. Öte yandan Galaxy Z Fold 3, geleneksel bir amiral gemisinden biraz daha pahalı olsa da, 1.999 dolarlık Galaxy Z Fold 2’den çok daha uygun fiyatlı olacak. Sizce katlanabilen akıllı telefonlar daha da yaygın hale gelecek mi? Siz olsanız katlanabilen akıllı telefon tercih eder misiniz?