Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 özellikleri detaylanıyor!
Samsung akıllı telefonları içinde bir kilometre taşı sayılabilecek modelleri Z Fold ve Z Flip modellerinin yeni versiyonlarının teknik özellikleri ve detayları netleşmeye başladı. Dikkat çeken özellikleri ile kullanıcıları bu sefer de heyecanlandıracak gibi gözüküyor.
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Galaxy Unpacked etkinliğinde üç haftadan kısa bir süre kala, Twitter üzerinde sızıntılar yapan Evan Blass (@evlaks), eski sızıntıları doğrulayan bazı önemli Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ayrıntılarını paylaştı.
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Samsung Galaxy Z Fold 3 detayları
Evan Blass Samsung Galaxy Z Fold 3’ün 7.6 inç katlanabilir ekrana ve kapalı halindeyken 6.2 inç ekranına sahip olacağını bildirdi. Bu boyutlara göz attığımızda hemen hemen her sızıntıyla birbiriyle örtüşüyor diyebiliriz. Her iki panelde de adaptif bir 120Hz yenileme hızının destekleneceği beklense de, bu konuda hiçbir ek ayrıntı bulunmuyor. Ayrıca, dahili ekranın bir panel altı selfie kameraya sahip olması bekleniyor. Kameralardan bahsetmişken Evan Blass da bu konu hakkında da bilgiler verdi. Katlanabilir ekranın altında 4 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Günümüz akıllı telefonlarına göre şaşırtıcı derecede düşük bir çözünürlük olduğunu da belirtelim.
Ön tarafta ekranının üzerinde 10 megapiksel selfie kamerası olması arkada üçlü 12 megapiksel kamera kurulumu olması bekleniyor. Ek olarak bu arka kameralar muhtemelen ana, ultra geniş ve telefoto kamera işlevlerine sahip olacak. Genel olarak Samsung, kameraları geliştirmek yerine diğer bölümlerde iyileştirmelere öncelik vermiş gibi görünüyor. Yani Galaxy Z Fold 3 yine de iyi fotoğraflar çekecek olsa da, 2021’in en iyi kameralı telefonlarından biri olması beklenmiyor.
Samsung Galaxy Z Flip 3 detayları
Daha küçük ve daha renkli dikey olarak katlanabilen model Galaxy Z Flip 3 de yolda ve bugünün sızıntısı da zaten şimdiye kadar olan bildiklerimizi doğrular nitelikte. Yani ekran tarafında 6,7 inç ana ekrana ve 1,9 inç kapak ekranına (bildirim ekranı) sahip. Önceki modellerde olduğu gibi üst tarafta ikili kamera kurulu ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen ana ve ultra geniş kamera olacak bu ikili 12 megapiksel sensörden ve 10 megapiksel ön kameradan oluşan çift kamera kurulumunda olacak.
Galaxy Z Fold 3 gibi, Galaxy Z Flip 3 de IPX8 su geçirmezlik sertifikasına sahip olacak. Toz direncinin olmaması, korunmasına rağmen küçük parçacıkların menteşe kısmına girebileceğinden herhangi bir sertifikaya sahip olmayacak.
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 fiyatları ne olacak?
Katlanabilir akıllı telefonlar şu anda uygun fiyatlı olmaktan çok uzak olduğunu biliyoruz. Ancak Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleriyle geleceğe yatırım olarak bakabilirse fiyatları bir nebze olsun aşağıda tutabilir. Söylentiye göre Samsung, her iki modelde de fiyatları %20 oranında düşürecek. Bu da Galaxy Z Flip 3 modelinin 1.099 dolar, Galaxy Fold 3 modelinin ise 1.599 dolar olabileceği konuşuluyor.
Aslına bakılırsa Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 Ultra’dan daha uygun fiyatlı olacak. Yani Samsung’un bir amiral gemisinden daha ucuz olan ilk katlanabilir ürün olabilir. Bu da yeni tasarım dilinin ve Samsung’un bu alanda ilerleyeceğini de gösterebilir. Öte yandan Galaxy Z Fold 3, geleneksel bir amiral gemisinden biraz daha pahalı olsa da, 1.999 dolarlık Galaxy Z Fold 2’den çok daha uygun fiyatlı olacak. Sizce katlanabilen akıllı telefonlar daha da yaygın hale gelecek mi? Siz olsanız katlanabilen akıllı telefon tercih eder misiniz?
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Akıllı Telefonlar
Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!
GSMArena’nın yaptığı habere göre Realme Flash, manyetik şarjlı ilk Android telefon olacak gibi gözüküyor. Bu teknoloji bildiğiniz gibi daha önce Apple’ın iPhone 12 serisinde Magsafe olarak karşımıza çıkmıştı. Realme’nin yeni telefonu resmi olarak render görselleriyle birlikte teknik özellikleri de sızdırıldı.
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Birkaç gün önce, şarj olması için telefona manyetik olarak takılarak Apple MagSafe’in işlevselliğini taklit etmesi beklenen Realme’nin MagDart şarj cihazlarının görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise, GSMArena’daki editörlerden yeni bir sızıntı, manyetik şarjı destekleyecek ilk Android telefona göz atmamıza olanak sağlıyor.
Realme tarafından atılan tweet’te onaylandığı gibi, Realme Flash, Android ekosistemine yeni bir teknoloji olarak manyetik şarjı getirecek. Telefonun sızdırılan görselleri, Snapdragon 888 yonga setinden güç alan bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Telefonun “Telefon Hakkında” sayfasını gösteren bir resim, Realme Flash’ın muhtemelen en üst versiyon olarak 12GB RAM ve 256GB depolama olacağını gösteriyor. Ayrıca Android 11 ile geleceği de konuşulanlar arasında.
In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.
It’s the world’s first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!
RT if you can’t wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw
— realme (@realmeIndia) July 27, 2021
Kıvrımlı köşelere sahip bir tasarımı olan telefonun ön tarafında sol üst köşeye yerleştirilen ön kamera deliği bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olduğunu görüyoruz ancak kameranın hangi konfigürasyonlara ve sensörlere sahip olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunuyor. MagDart adını verdikleri telefonun arka tarafına takılan objenin pekte göze hoş gelmediğini söylersek yanlış olmaz. GSMArena’nın dediğine göre bu manyetik şarjın en az 15W hızıyla telefonu şarj etmesi bekleniyor. Ek olarak bunun şimdiye kadar olan en hızlı manyetik şarj olması da beklentiler içerisinde. Duyumlara göre hala geliştirme aşamasında olan bu teknoloji ileride kablolu şarjlar kadar hızlı olacak.
Manyetik şarj cihazında ayrıca bir USB-C konektörü bulunuyor. Daha önce, cihaza yerleşik bir kablosu olan ve 15W şarj hızı sunduğuna inanılan, disk şeklinde daha küçük bir manyetik şarj cihazı da görülmüştü. Realme’nin önümüzdeki günlerde Realme Flash hakkında daha fazla ayrıntı açıklamasını bekliyoruz. Peki sizler bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? İleriki zamanlarda diğer Android üreticileri böyle bir teknolojiyi benimseyecek mi?
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Akıllı Telefonlar
2021 iPhone Fotoğrafçılık ödülü iPhone 7’nin!
Bilindiği üzere her sene iPhone akıllı telefonlar ile çekilen fotoğraflardan oluşan bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya göre yarışma sonucunda kazanan kişi ve kullandığı telefon modeli açıklanıyor. Yarışmanın bu sene yapılan ayağında ise kazanan fotoğrafı çeken telefon iPhone 7 oldu.
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Eski bir fotoğrafçının dediği gibi; en iyi fotoğraf makinesi cebinizde bulunan fotoğraf makinesidir. Bu yönden de bakacak olursak dünyada da bir günde milyonlarca fotoğraf çekildiğini düşünürsek bunlarında bir çoğunun iPhone telefonlar ile çekildiğini söylersek hiçte yanlış olmaz. Ödülü kazanan telefonun iPhone 7 olması aslında çok şaşırtıcı olsa da yeni nesil iPhone telefonlar ile kafa tutabilecek bir kamera performansı olduğunu görüyoruz.
Soğuk ve donmuş Transilvanya kışlık arazisinde iki çobanın bu fotoğrafı en beğenilen fotoğraf seçilmiş. Ortamın kasveti de düşünülünce ilginç ve değişik bir sonuç ortaya çıkmış. Büyük ödül de Hırvatistanlı Istvan Kerekes’e gitmiş.
Birçok kategoride yapılan yarışmada iPhone 7 “Diğer” kategorisinde de birinciliği elde etti. “New Clothes for the Pole” adı verilen fotoğrafı Çinli Zerry Song çekmiş.
Doğa temalı fotoğrafları birçok kişinin sevdiği bir gerçek. Ancak zor bir kategori olduğunu da söyleyebiliriz. Bu şekilde zor bir alanda yarışırken birçok fotoğraf arasından birinci olmak da kolay değil tabiki. Burada da “Pondering the Positives” adlı fotoğrafı Avusturalyalı Christian Horgan iPhone X ile çekmiş. Gerçekten de etkileyici bir kare olduğunu söyleyebiliriz.
Avusturalyalı Glenn Homann ise Abstract kategorisinde renklerin birbirine bağlandığı ve bir yol ile kesiştiği bu fotoğraf ile kategori birincisi olmayı başarmış. Fotoğrafı da iPhone 11 Pro ile çekmiş.
Hayvan fotoğrafçılığı en zor kategorilerden bir tanesidir. Çünkü fotoğrafı çekilen hayvanın sürekli hareket halinde olması fotoğrafın kötü çıkmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden de fotoğraf çekmek zorlaşıyor. Ancak burada Hollandalı Laila Bakker iPhone 11 Pro Max ile bir iguanayı çok iyi bir şekilde çekmeyi başarmış.
Mimari kategorisi ise diğerleri kadar zorlu olmasa da birçok farklı açıyı bir arada yakalamak ve o perspektifi oluşturmak yetenek istiyor. Burada da Çinli Yuexiang Wang görece eski sayılabilecek iPhone 8 Plus telefonuyla güzel bir kare yakalamış.
Eğer siz de diğer kategorilere ve bu kategorilerdeki iPhone telefonlar ile çekilen diğer kazananların fotoğraflarına bakmak isterseniz buradaki sayfadan fotoğraflara ulaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Telefonların Kameraları Corning Gorilla Glass ile Korunacak!
Corning, akıllı telefon kameralarını korumak için iki yeni Gorilla Glass türü piyasaya sürüyor. Samsung, Corning’in yeni teknolojisini kullanacak olan ilk akıllı telefon markası olacak. Yeni Gorilla Glass korumaları, görüntü kalitesini korurken telefon kameraları için çizilmeye karşı daha iyi dayanıklılık vaat ediyor.
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Corning, akıllı telefon kamera lenslerini korumak için yeni bir cam kompozit seti duyurdu. DX özellikli yeni Corning Gorilla Glass ve DX+ özellikli Gorilla Glass, daha fazla ortam ışığı yakalayıp yansımaları en aza indirirken akıllı telefon kameralarını çizilmelere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için tasarlanmış.
Corning’e göre Samsung, kamera lensi camları için yeni Gorilla Glass DX ürünlerini kullanan ilk akıllı telefon markası olacak. Bu arada, Samsung ayrıca 2018’de Galaxy Watch’ta Gorilla Glass’ın DX’li başka bir sürümünü kullanan ilk marka olmuştu. Ancak o zamanlar teknoloji akıllı telefon kameralarında kullanıma uygun ve hazır değildi.
Corning, yeni Gorilla Glass camlarının telefon kameraları için etkili kılmak için, geleneksel yansıma önleyici kaplamalara kıyasla görüntü kalitesini bozmadan daha fazla dayanıklılık vaat ediyor. Şirket bunu nasıl başardığını ise Youtube’da yayınladığı videoda açıklıyor.
Şirket tarafından da “Kamera merceği için ışığın %98’ini yakalayan cam kompozitlerimiz, kamera tasarımının tüm kapasitesini artırıyor ve yüksek kaliteli görüntüler ve videolar oluşturmaya yardımcı oluyor. Gorilla Glass DX ürünlerimiz, nihai tüketici deneyimi için endüstrinin en iyi optik performans ve koruma kombinasyonunu sunuyor” açıklaması yapıldı.
Samsung’un hangi telefonunun Corning’in yeni kamera koruma camlarına sahip olacağı belli değil ancak duyurunun zamanlaması göz önüne alındığında, Samsung tarafından gelecek katlanabilir telefonlardan (yeni Fold veya yeni Flip) birinde olabilir. İleriki zamanlarda da Samsung’dan başka diğer akıllı telefon markalarının da bu teknolojiyi kullandığını görebiliriz.
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