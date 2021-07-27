Akıllı Telefonlar
Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!
GSMArena’nın yaptığı habere göre Realme Flash, manyetik şarjlı ilk Android telefon olacak gibi gözüküyor. Bu teknoloji bildiğiniz gibi daha önce Apple’ın iPhone 12 serisinde Magsafe olarak karşımıza çıkmıştı. Realme’nin yeni telefonu resmi olarak render görselleriyle birlikte teknik özellikleri de sızdırıldı.
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Birkaç gün önce, şarj olması için telefona manyetik olarak takılarak Apple MagSafe’in işlevselliğini taklit etmesi beklenen Realme’nin MagDart şarj cihazlarının görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise, GSMArena’daki editörlerden yeni bir sızıntı, manyetik şarjı destekleyecek ilk Android telefona göz atmamıza olanak sağlıyor.
Realme tarafından atılan tweet’te onaylandığı gibi, Realme Flash, Android ekosistemine yeni bir teknoloji olarak manyetik şarjı getirecek. Telefonun sızdırılan görselleri, Snapdragon 888 yonga setinden güç alan bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Telefonun “Telefon Hakkında” sayfasını gösteren bir resim, Realme Flash’ın muhtemelen en üst versiyon olarak 12GB RAM ve 256GB depolama olacağını gösteriyor. Ayrıca Android 11 ile geleceği de konuşulanlar arasında.
In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.
It’s the world’s first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!
RT if you can’t wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw
— realme (@realmeIndia) July 27, 2021
Kıvrımlı köşelere sahip bir tasarımı olan telefonun ön tarafında sol üst köşeye yerleştirilen ön kamera deliği bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olduğunu görüyoruz ancak kameranın hangi konfigürasyonlara ve sensörlere sahip olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunuyor. MagDart adını verdikleri telefonun arka tarafına takılan objenin pekte göze hoş gelmediğini söylersek yanlış olmaz. GSMArena’nın dediğine göre bu manyetik şarjın en az 15W hızıyla telefonu şarj etmesi bekleniyor. Ek olarak bunun şimdiye kadar olan en hızlı manyetik şarj olması da beklentiler içerisinde. Duyumlara göre hala geliştirme aşamasında olan bu teknoloji ileride kablolu şarjlar kadar hızlı olacak.
Manyetik şarj cihazında ayrıca bir USB-C konektörü bulunuyor. Daha önce, cihaza yerleşik bir kablosu olan ve 15W şarj hızı sunduğuna inanılan, disk şeklinde daha küçük bir manyetik şarj cihazı da görülmüştü. Realme’nin önümüzdeki günlerde Realme Flash hakkında daha fazla ayrıntı açıklamasını bekliyoruz. Peki sizler bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? İleriki zamanlarda diğer Android üreticileri böyle bir teknolojiyi benimseyecek mi?
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Akıllı Telefonlar
2021 iPhone Fotoğrafçılık ödülü iPhone 7’nin!
Bilindiği üzere her sene iPhone akıllı telefonlar ile çekilen fotoğraflardan oluşan bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya göre yarışma sonucunda kazanan kişi ve kullandığı telefon modeli açıklanıyor. Yarışmanın bu sene yapılan ayağında ise kazanan fotoğrafı çeken telefon iPhone 7 oldu.
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Eski bir fotoğrafçının dediği gibi; en iyi fotoğraf makinesi cebinizde bulunan fotoğraf makinesidir. Bu yönden de bakacak olursak dünyada da bir günde milyonlarca fotoğraf çekildiğini düşünürsek bunlarında bir çoğunun iPhone telefonlar ile çekildiğini söylersek hiçte yanlış olmaz. Ödülü kazanan telefonun iPhone 7 olması aslında çok şaşırtıcı olsa da yeni nesil iPhone telefonlar ile kafa tutabilecek bir kamera performansı olduğunu görüyoruz.
Soğuk ve donmuş Transilvanya kışlık arazisinde iki çobanın bu fotoğrafı en beğenilen fotoğraf seçilmiş. Ortamın kasveti de düşünülünce ilginç ve değişik bir sonuç ortaya çıkmış. Büyük ödül de Hırvatistanlı Istvan Kerekes’e gitmiş.
Birçok kategoride yapılan yarışmada iPhone 7 “Diğer” kategorisinde de birinciliği elde etti. “New Clothes for the Pole” adı verilen fotoğrafı Çinli Zerry Song çekmiş.
Doğa temalı fotoğrafları birçok kişinin sevdiği bir gerçek. Ancak zor bir kategori olduğunu da söyleyebiliriz. Bu şekilde zor bir alanda yarışırken birçok fotoğraf arasından birinci olmak da kolay değil tabiki. Burada da “Pondering the Positives” adlı fotoğrafı Avusturalyalı Christian Horgan iPhone X ile çekmiş. Gerçekten de etkileyici bir kare olduğunu söyleyebiliriz.
Avusturalyalı Glenn Homann ise Abstract kategorisinde renklerin birbirine bağlandığı ve bir yol ile kesiştiği bu fotoğraf ile kategori birincisi olmayı başarmış. Fotoğrafı da iPhone 11 Pro ile çekmiş.
Hayvan fotoğrafçılığı en zor kategorilerden bir tanesidir. Çünkü fotoğrafı çekilen hayvanın sürekli hareket halinde olması fotoğrafın kötü çıkmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden de fotoğraf çekmek zorlaşıyor. Ancak burada Hollandalı Laila Bakker iPhone 11 Pro Max ile bir iguanayı çok iyi bir şekilde çekmeyi başarmış.
Mimari kategorisi ise diğerleri kadar zorlu olmasa da birçok farklı açıyı bir arada yakalamak ve o perspektifi oluşturmak yetenek istiyor. Burada da Çinli Yuexiang Wang görece eski sayılabilecek iPhone 8 Plus telefonuyla güzel bir kare yakalamış.
Eğer siz de diğer kategorilere ve bu kategorilerdeki iPhone telefonlar ile çekilen diğer kazananların fotoğraflarına bakmak isterseniz buradaki sayfadan fotoğraflara ulaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Telefonların Kameraları Corning Gorilla Glass ile Korunacak!
Corning, akıllı telefon kameralarını korumak için iki yeni Gorilla Glass türü piyasaya sürüyor. Samsung, Corning’in yeni teknolojisini kullanacak olan ilk akıllı telefon markası olacak. Yeni Gorilla Glass korumaları, görüntü kalitesini korurken telefon kameraları için çizilmeye karşı daha iyi dayanıklılık vaat ediyor.
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Corning, akıllı telefon kamera lenslerini korumak için yeni bir cam kompozit seti duyurdu. DX özellikli yeni Corning Gorilla Glass ve DX+ özellikli Gorilla Glass, daha fazla ortam ışığı yakalayıp yansımaları en aza indirirken akıllı telefon kameralarını çizilmelere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için tasarlanmış.
Corning’e göre Samsung, kamera lensi camları için yeni Gorilla Glass DX ürünlerini kullanan ilk akıllı telefon markası olacak. Bu arada, Samsung ayrıca 2018’de Galaxy Watch’ta Gorilla Glass’ın DX’li başka bir sürümünü kullanan ilk marka olmuştu. Ancak o zamanlar teknoloji akıllı telefon kameralarında kullanıma uygun ve hazır değildi.
Corning, yeni Gorilla Glass camlarının telefon kameraları için etkili kılmak için, geleneksel yansıma önleyici kaplamalara kıyasla görüntü kalitesini bozmadan daha fazla dayanıklılık vaat ediyor. Şirket bunu nasıl başardığını ise Youtube’da yayınladığı videoda açıklıyor.
Şirket tarafından da “Kamera merceği için ışığın %98’ini yakalayan cam kompozitlerimiz, kamera tasarımının tüm kapasitesini artırıyor ve yüksek kaliteli görüntüler ve videolar oluşturmaya yardımcı oluyor. Gorilla Glass DX ürünlerimiz, nihai tüketici deneyimi için endüstrinin en iyi optik performans ve koruma kombinasyonunu sunuyor” açıklaması yapıldı.
Samsung’un hangi telefonunun Corning’in yeni kamera koruma camlarına sahip olacağı belli değil ancak duyurunun zamanlaması göz önüne alındığında, Samsung tarafından gelecek katlanabilir telefonlardan (yeni Fold veya yeni Flip) birinde olabilir. İleriki zamanlarda da Samsung’dan başka diğer akıllı telefon markalarının da bu teknolojiyi kullandığını görebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
Honor Magic 3, Geekbench’te rekor kırdı!
Honor, Huawei ile yollarını ayırmasının ardından Honor 50 serisini tanıtmıştı. Şimdi ise firma, Honor Magic 3 serisi lansmanına hazırlanıyor. Bu seride taban model ve pro model olmak üzere iki farklı cihaz bulunacağını biliyoruz. Şirket, pro modelin en rekabetçi amiral gemileri arasında yer alacağını belirtiyor. Bugün ise Honor Magic 3, Geekbench’te ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre cihaz, günümüzde piyasaya çıkan bütün Snapdragon 888’li cihazlardan daha yüksek sonuç verdi.
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Honor Magic 3, Geekbench’te hangi skorları aldı?
Honor Magic 3, tekli çekirdekte “1215“, çoklu çekirdekte ise “3806” puan aldı. Cihazın testi, Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 üzerinde gerçekleşti. Piyasadaki en güçlü amiral gemilerinden olan Black Shark 4 Pro ise Geekbench’te 1130/3700 skor almıştı. Bununla birlikte Xiaomi Mi 11 Ultra da bu testte 1000/3300 puan alarak çıktığı dönemdeki en iyi skorlardan birine imza atmıştı. Magic 3 serisi ise bu amiral gemilerinden daha yüksek puan alarak en yüksek performansı vermeyi hedefliyor. Çeşitli sızıntılara göre Magic 3 serisi, Snapdragon 888’in gelişmiş bir versiyonu ile gelecek. Bu yonga setinin Snapdragon 888 Plus olarak adlandırılması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte Geekbench’te alınan skor, yeni yonga seti ile artmış olabilir.
Honor Magic 3, 6.76 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Bununla birlikte ekran, 2772 x 1344 piksel çözünürlüğe ve HDR10+ desteğine sahip olacak. Cihaz, 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneklerini kullanıcılara sunacak. Ayrıca telefon, donanım tarafında Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+ yonga setinden gücünü alacak. Magic 3, 66W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ancak cihazın kutusundan 50W’lık bir şarj cihazı çıkması muhtemel. Son olarak, cihazda NFC ve Google Hizmetleri bulunan Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 arayüzü mevcut olacak.
Magic 3 Pro ise taban modelin bazı eksiklerini kapatan bir cihaz olacak. Telefon, 100W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca 16 GB/512 GB’lık daha üst bir modelin Magic 3 Pro’da bulunması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte cihazda ekran altı ön kamera bulunacağı da geçtiğimiz günlerde sızıntılar arasında yer aldı. Ancak bazı teknoloji kaynaklarına göre Honor, şimdilik bu teknolojiye sahip değil.
Honor Magic 3 serisi, 12 Ağustos tarihinde resmi olarak dünya çapında bir lansman ile piyasaya çıkacak. Şirketin lansman sloganı ise “Beyond Epic” olacak.
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