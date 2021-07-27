Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!

GSMArena’nın yaptığı habere göre Realme Flash, manyetik şarjlı ilk Android telefon olacak gibi gözüküyor. Bu teknoloji bildiğiniz gibi daha önce Apple’ın iPhone 12 serisinde Magsafe olarak karşımıza çıkmıştı. Realme’nin yeni telefonu resmi olarak render görselleriyle birlikte teknik özellikleri de sızdırıldı.

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Birkaç gün önce, şarj olması için telefona manyetik olarak takılarak Apple MagSafe’in işlevselliğini taklit etmesi beklenen Realme’nin MagDart şarj cihazlarının görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise, GSMArena’daki editörlerden yeni bir sızıntı, manyetik şarjı destekleyecek ilk Android telefona göz atmamıza olanak sağlıyor.

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Realme tarafından atılan tweet’te onaylandığı gibi, Realme Flash, Android ekosistemine yeni bir teknoloji olarak manyetik şarjı getirecek. Telefonun sızdırılan görselleri, Snapdragon 888 yonga setinden güç alan bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Telefonun “Telefon Hakkında” sayfasını gösteren bir resim, Realme Flash’ın muhtemelen en üst versiyon olarak 12GB RAM ve 256GB depolama olacağını gösteriyor. Ayrıca Android 11 ile geleceği de konuşulanlar arasında.

In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.

It’s the world’s first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!

RT if you can’t wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw — realme (@realmeIndia) July 27, 2021

Kıvrımlı köşelere sahip bir tasarımı olan telefonun ön tarafında sol üst köşeye yerleştirilen ön kamera deliği bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olduğunu görüyoruz ancak kameranın hangi konfigürasyonlara ve sensörlere sahip olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunuyor. MagDart adını verdikleri telefonun arka tarafına takılan objenin pekte göze hoş gelmediğini söylersek yanlış olmaz. GSMArena’nın dediğine göre bu manyetik şarjın en az 15W hızıyla telefonu şarj etmesi bekleniyor. Ek olarak bunun şimdiye kadar olan en hızlı manyetik şarj olması da beklentiler içerisinde. Duyumlara göre hala geliştirme aşamasında olan bu teknoloji ileride kablolu şarjlar kadar hızlı olacak.

Manyetik şarj cihazında ayrıca bir USB-C konektörü bulunuyor. Daha önce, cihaza yerleşik bir kablosu olan ve 15W şarj hızı sunduğuna inanılan, disk şeklinde daha küçük bir manyetik şarj cihazı da görülmüştü. Realme’nin önümüzdeki günlerde Realme Flash hakkında daha fazla ayrıntı açıklamasını bekliyoruz. Peki sizler bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? İleriki zamanlarda diğer Android üreticileri böyle bir teknolojiyi benimseyecek mi?