Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Türkiye’ye katlanabilir akıllı telefonların belki de en iyilerinden birisi olan Samsung Galaxy Z Flip5 ile devam ediyor. DXOMARK’ın Samsung Galaxy Z Flip5 kamera performansı noktasındaki değerlendirmesine gelin hep beraber göz atalım.

12MP ana kamerası ve 12 MP geniş açı lensi ile gelen Samsung Galaxy Z Flip5 , aldığı 127 puan ile 44. sıradan listeye giriş yaptı. 132 fotoğraf ve 128 video puanı alan cihaz, başta OPPO Find N2 Flip ve Apple iPhone 13 olmak üzere listede test edilen cihazların önüne geçmeyi başarıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-z-flip5-camera-test/

İyi seyirler…

Samsung Galaxy Z Flip5 kamera özellikleri

Arka kamera

12 MP 1/1,76 inç sensör, f/1.8 (ana)

12 MP f/2.2 (geniş açı)

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