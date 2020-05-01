Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından değerlendirildi!

Bu yıl piyasaya çıkan en çok dikkat çeken konsept telefonlardan birisi Samsung Galaxy Z Flip oldu. Şimdi ise cihazın DxOMark puanı ortaya çıktı. Galaxy Z Flip, her ne kadar katlanabilir ekrana sahip ve ilgi çeken ekrana sahipte olsa kamera tarafında çok iyi bir sonuç vermiyor.

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Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?

Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından 105 genel puan alarak çok da kötü olmayan bir skora ulaştı. Bu puan, Apple‘ın iki sene önceki amiral gemileri olan iPhone XS ve iPhone XS Max‘in arkasında kalıyor. Galaxy Z Flip, her ne kadar çok kötü bir skor almasa da geçtiğimiz yıllarda çıkan telefonların bile gerisinde kalması oldukça dikkat çekici.

Galaxy Z Flip, premium segmentte yarış bu kadar kızışmışken ve rekabet fazlayken aldığı bu skorla segmentinin gerisinde kaldı. Cihazın DxOMark detaylarına baktığımızda ayrıntı seviyelerinin bazen oldukça düşük olduğu, otomatik odaklamanın yavaşlığı belirtiliyor. Ayrıca cihazın ultra geniş açılı kamerası bazen iç mekanlarda renkleri fazla dağıtıyor ve doğal olmayan görüntüler oluşturuyor. Galaxy Z Flip, bokeh efektinde ise derinlik tahmini yaparken yapaylıklar bulunduruyor.

Bunların haricinde Galaxy Z Flip, geniş bir dinamik aralığa ve doğruluğu oldukça iyi çalışan beyaz dengesine sahip. Video kayıt ederken ise renkleri, odağı ve sabitlemesi oldukça iyi olarak değerlendiriliyor.