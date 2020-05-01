Meizu 17 Pro kamera ve ses özellikleri ortaya çıktı!

Meizu, son zamanlarda Meizu 17 serisi hakkında oldukça fazla bilgi veriyor. Bugün ise cihazların kamera ve ses özellikleri ortaya çıktı. Elimizdeki bilgilerin biri cihazın Pro versiyonunda 129 derecelik ultra geniş açılı kamera bulunacağı ile ilgili. Diğeri ise cihazın stereo hoparlörlerinin özelliklerini ortaya çıkarıyor.

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Meizu 17 Pro ile ilgili neler ortaya çıktı?

Ortaya çıkan teaser ve yorumlara göre Meizu 17 Pro, piyasadaki en geniş açılı telefonlardan biri olacak. Tam 129 derecelik açı bulunduran ultra geniş açılı kameranın 32 MP çözünürlüğünde olacağı ve 4’e 1 Pixel-bining özelliği barındıracağı söyleniyor. Bu söylentiler doğru ise cihazın ultra geniş açılı kamerası gerçekten dikkat çekecektir.

İkinci ve son teasera geldiğimizde ise Meizu 17 Pro ve muhtemelen Meizu 17‘nin de hoparlör özelliklerinden bahsediyor. Cihazlarda üçüncü nesil “Çift Ultra Lineer Stereo Hoparlör”ler bulunacak. Ses teknolojisine aşina kişiler tarafından bu özellik, minimum bozulma ile maksimum ses çıkışı olarak değerlendiriliyor. Çoğu zaman hoparlörün bu şekilde ve stabil bir şekilde çalışacağı belirtiliyor. Yani hoparlör konusunda Meizu 17 serisinin oldukça iddialı olacağını söyleyebiliriz.

Her iki teknik özellikle ilgili net bilgiyi Meizu 17 serisinin çıkış tarihi olan 8 Mayıs‘ta öğreneceğiz. Gelecek hafta içinde ultra geniş açılı kamera ve stereo hoparlör hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.