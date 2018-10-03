Samsung Galaxy Watch kutu açılışı (VİDEO)

Samsung Galaxy Watch kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni akıllı saatini kutusundan çıkarıyoruz.

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Samsung Galaxy Watch kutu açılışı / özellikler

46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip cihazın siyah, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Akıllı saat Galaxy Gear S3 modelinde olduğu gibi döndürülebilir bir bezel ve sağ tarafında iki adet fiziksel tuş ile geliyor. 1.3 inç Super AMOLED ekran ise tabii ki dokunmatik. Yurtdışında LTE modeli ile birlikte akıllı telefona gerek duymadan da kullanılabilen akıllı saat, ülkemizde ise bu desteği ne yazık ki henüz sunmuyor.

Hem sosyal medya bildirimleri, hem de spor ve uyku takibi gibi yeteneklerle donatılmış akıllı saatte bu sefer stres ölçüm özelliği de bulunuyor. Bu sayede telefon kalp atış hızınız ve farklı birkaç parametreyi daha kullanarak dilediğiniz zaman stres seviyenizi ölçümleyebiliyor. Telefonda işletim sistemi olarak ise Tizen 3.0 yer alıyor ve şirketin kendi mağazası üzerinden birçok uygulamaya ve saat arayüzüne ulaşabiliyorsunuz.

Ülkemizde 2200 TL fiyatla satılan cihaz hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu şekilde çalışabiliyor.