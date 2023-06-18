Akıllı saat pazarında Apple’ın en büyük rakibi olan Samsung, yeni akıllı saat serisinde önemli bir “yeniliğe” imza atmayı planlıyor. İsabetli sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt, firmanın Galaxy Watch 5 serisiyle beraber terkettiği dönen fiziksel çerçeve tasarımının küllerinden yeniden doğacağını gösteren Galaxy Watch 6 görsellerini yayınladı! Samsung, Galaxy Watch 6 ile vites artırıyor!

Galaxy Watch 6 Serisi Çok Yakışıklı!

Samsung’un Galaxy Watch serisi akıllı saatleriyle özdeşleşen ve kullanıcıların günlük hayatta neredeyse ekrana dokunmadan cihazı kontrol etmelerini sağlayan dönebilir fiziksel çerçeve, Galaxy Watch 6 Classic ile beraber yeniden hayata dönüyor.

Hem saatin ekranının köşelerini koruyarak cihaza sağlamlık katan, hem de saati kontrol etmeyi çok daha kolay bir hale getiren dönebilir kadranın Galaxy Watch 6 ile beraber dönmesi oldukça sevindirici. Ancak paylaşılan görsellerden bu kadran tipinin yalnızca tepe model olan Galaxy Watch 6 Classic’e özel olduğunu anlıyoruz.

Yine de firma burada Watch 6’ya fiziksel olarak bunu eklemese de ekranın etrafında bulunan siyah çerçevenin bu amaçla kullanılmasını sağlayabilir. Bunu daha önceki Galaxy Watch’larda da görmüştük.

Galaxy Watch 6 serisinin tasarım olarak Galaxy Watch 4 ve Watch 5 serilerinden pek de farklı olmadığını söylemek gerekiyor. Sızıntı kaynağı, Samsung Galaxy Watch 6’nın 40mm ve 44mm olmak üzere iki boyutta gümüş, siyah ve bej renklerde geleceğini iddia ediyor. Samsung Galaxy Watch 6 Classic ise siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile 43mm ve 47mm boyutlarında gelecek. Ancak, Samsung’un daha fazla renk sunmasını bekleyebiliriz.

Samsung her iki akıllı saat için de Safir Kristal Cam kullanmış. Cihazlar ayrıca 5 ATM su geçirmezliğe ve LTE bağlantısına sahip olacaklar. Kaynak tarafından paylaşılan görseller Galaxy Watch 6’nın LTE bağlantılı 40mm modelinin SM-R935F model koduna, 44mm versiyonunun ise SM-R945F model koduna sahip olacağını ortaya koyuyor. LTE bağlantısı olmayan 44 mm’lik sürüm ise SM-R940 model numarasına sahip olacak.

Galaxy Watch 6 Classic’in LTE bağlantısı olan ve olmayan 43mm versiyonu sırasıyla SM-R955F ve SM-R950 model adlarına sahip olacak. Watch 6 ve Watch 6 Classic, Exynos W930 yonga seti ile güçlendirilecek ve Classic modeli fiziksel bir döner çerçeveye sahip olacak. Bugünkü görseller ayrıca Classic modelini deri kayış ve normal pimli toka ile gösterirken, daha önce sızdırılan görsellerde silikon kayış ve manyetik toka ile gösterilmişti.

Seride Galaxy Watch Pro modelinin olmaması da dikkat çekici. Hatırlatmak gerekirse, Samsung bu modeli titanyum gövde gibi üst seviye özelliklerle donatarak Apple Watch Ultra gibi modellerin karşısına konumlandırmıştı. Ancak görünen o ki, satışlar pek de iyi gitmemiş ve bu model rafa kaldırılmış. Zira Pro model hakkında hiçbir sızıntı olmadığı gibi, görsellerde de bu model yer almıyor.

Samsung’un bu modelleri Temmuz sonunda düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Eğer beklenen olursa, Galaxy Watch 6 modelleri Apple Watch’lara ciddi bir rakip olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce fiziksel çerçevenin dönüşü iyi olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!