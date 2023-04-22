Bir süredir Galaxy Watch 6 serisinin tasarımı hakkında haberler duyuyorduk. Şimdi de serinin donanım özellikleri hakkında yeni söylentiler var. Son gelen bilgilere göre, Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Watch 6 ve 6 Classic yeni bir Exynos işlemciye sahip olabilir. Exynos W980 adlı bu yeni işlemci, Watch 6 serisi için Exynos W920’ye göre %10’luk bir performans artışı sağlayabilir! Exynos eskisi gibi değil!

Yeni İşlemciyle Güç Tüketimi Azalabilir!

Galaxy Watch 5’te ve Watch 4’te yer alan yonga seti, iki Cortex A55 çekirdeği ve bir Arm Mali-G68 GPU içeriyordu. Galaxy Watch 6’da kullanılacak yeni nesil CPU, Galaxy Watch 4’ün performansında %20’lik bir artış sağlarken, GPU ise grafik potansiyelini yaklaşık 10 kat artırdı.

Ayrıca, söylentilere göre saatler için yeni Exynos W980 çipi, pil ömrünü iyileştirebilecek yeni bir 5nm üretim süreci kullanılarak üretilebilir. Referans olması açısından, eski nesil W920 de bir 5nm çip; ancak Samsung’un üretim sürecini geliştirdiği iddia ediliyor. Bu da yeni saate ve yaklaşan diğer Exynos tabanlı cihazlara fayda sağlayabilir.

Galaxy Watch 6 ve 6 Classic’in pilinden bahsetmişken, bir söylentinin ikisinin de pil kapasitelerinin biraz artabileceğini öne sürdüğünü söyleyelim. Giyilebilir cihazın 40mm ve 44mm varyantları sırasıyla 300mAh ve 425mAh pil içerebilir. Galaxy Watch 5’in 40mm versiyonunun 284mAh batarya içerdiği düşünüldüğünde, daha küçük modelin batarya kapasitesindeki artış kulağa oldukça hoş geliyor.

Birkaç hafta önce, Watch 6 modelinin olası ekran boyutu artışına ilişkin sızıntılar ortaya çıkmıştı. Tüketiciler 40 mm’lik modelde 1,31 inçlik bir ekranla karşılaşabilirken, 44 mm’lik model 1,47 inçlik bir ekran sunabilir. Potansiyel ekran boyutu artışları göz önüne alındığında, cihazın pil tüketimi de artacağı için, pil ömründe herhangi bir iyileştirme memnuniyetle karşılanacaktır.

Güney Koreli devin bir sonraki akıllı saat sürümüyle ilgili bazı şeyler hala karanlıkta. Şirket, Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 ile birlikte bir sonraki Unpacked etkinliği sırasında Ağustos ayında yeni Galaxy Watch 6 ve 6 Classic’i piyasaya sürebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Exynos yonga seti önemli iyleştirmeler içerecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!