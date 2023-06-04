Samsung, en yeni akıllı saat serisi Samsung Galaxy Watch 6‘nın merakla beklenen çıkışına hazırlanıyor. Yaklaşan seri Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikasyonunu başarıyla geçti. Samsung Galaxy Watch 6 serisi iki modelden oluşacak bunlar Samsung Watch 6 ve Samsung Watch 6 Classic ismiyle yer alacak. Bu saatlerin Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile birlikte muhtemelen Temmuz veya Ağustos aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İçindekiler İki model geliyor

İki model geliyor

FCC listesi, Samsung Galaxy Watch 6’nın 40mm ve 44mm iki boyutta satışa sunulacağını doğruluyor. 40mm’lik varyant SM-R930 model numarasını taşırken, 44mm’lik versiyon SM-R940 olarak tanımlanıyor.

Samsung Galaxy Watch 6’nın bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n/a, NFC ve GNSS yer alıyor. Selefi Samsung Galaxy Watch 5 serisine benzer şekilde, Watch 6 da kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak. Watch 6’nın ER-OR900 model numaralı kablosuz şarj cihazının Watch 5 serisi için kullanılanla aynı olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Watch 6’nın yanı sıra Samsung’un Galaxy Watch 6 Classic’i de piyasaya süreceği söyleniyor. Cihazın görselleri de geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Bu modelin, popüler Watch 4 Classic’i anımsatan döner çerçevelere sahip olması olası. Watch 6 Classic’in 470 × 470 piksel çözünürlüğe sahip 1,47 inç Super AMOLED ekran sunacağı ve 425mAh pil ile güçlendirileceği söyleniyor.

FCC listesi ayrıntılı teknik özellikler sunmazken, Samsung Galaxy Watch 6 serisi hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki haftalarda diğer sertifika platformlarından ortaya çıkması bekleniyor. Merakla beklenen bu akıllı saatlerin resmi lansmanına yaklaşırken daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin.