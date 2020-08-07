Samsung Galaxy Watch 3, EKG özelliği için ABD’den onay aldı

Samsung Galaxy Watch 3, ABD’deki kullanıcılara sunacağı EKG özelliği için resmî onay almayı başardı. Onay, Sağlık Bakanlığı‘na bağlı FDA tarafından verildi.

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Samsung Galaxy Watch 3, ABD’den onay almayı başardı

Tanıtımda da açıklandığı üzere Samsung’un yeni akıllı saati, elektrokardiyogram (EKG) gibi sağlık ile ilgili özellikler barındırıyor. Ancak bu tarz özellikleri sunabilmek için her üreticinin, ülkedeki ilgili kurumlardan izin almaları gerekiyor. İşte Samsung Galaxy Watch 3 modeli için ABD‘de bu izni Sağlık Bakanlığı‘na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi‘nden almayı başardı.

Konuyla alakalı Samsung yetkilisi Federico Casalegno; “EKG izleme uygulaması için uygulaması için FDA’dan gerekli izni aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum.” açıklamasını yaptı.

EKG‘nin yanı sıra Galaxy Watch 3, Kan Oksijen Doygunluğu (SpO2) izleme özelliği de sunuyor. Bu sayede, anlık olarak kullanıcılar kanındaki oksijenin değerini ölçebilecek. Ancak bu özellik, yasal kısıtlamalardan dolayı Japonya, Angola, Güney Afrika, Tayland, İran, Libya, Fransa, Cezayir ve Kanada’da kullanılamayacak.

Bununla birlikte Samsung, yeni akıllı saati için yayınladığı ilk yazılım güncellemesinde kullanıcılara Kişiselleştirilmiş Uyku Puanı ve VO2max değeri ölçme desteğini vermeye başladı.

Güncellemeden bazı notlar şu şekilde:

* Galaxy Watch 3 ile çalışırken, artık VO2max değerinizi ve diğer gelişmiş ölçümlerinizi izleyebilirsiniz.

* Galaxy Watch 3‘ü kullanarak uykunuzu takip edin ve uyku kalitenizi artırmaya yönelik önerilerle birlikte Kişiselleştirilmiş Uyku Puanı alın.

* Çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler uygulandı.