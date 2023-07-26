Samsung’un merakla beklenen ikinci Galaxy Unpacked 2023 etkinliği bugün başlıyor. Samsung, etkinlikte Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, yeni Galaxy Watch 6 serisi ve üzerinde uzun süredir çalıştığı belirtilen Galaxy Tab S9’un 5 farklı modeli olmak üzere birçok yeni ürünü tüketicilerle buluşturacak.

Son aylarda etkinliğe dair birçok söylenti, görsel ve tahmin ortaya çıktı ve sonunda tüm bu beklentilerin karşılanacağı gün geldi. Pandemi nedeniyle bir süredir sanal olarak düzenlenen etkinlik, bu sefer yüz yüze ve Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştiriliyor. Ancak, etkinliği dünya genelinden canlı olarak takip etmek de mümkün.

İlginizi Çekebilir: SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 VE Z FLIP 5 GELİYOR! | Neler Sunacak?

Galaxy Unpacked etkinliği, YouTube, Facebook, Reddit ve Samsung’un kendi web sitesi üzerinden de canlı yayınlanacak.

Etkinlikte, özellikle çok konuşulan ve merakla beklenen Galaxy Z Fold 5’in tanıtılması bekleniyor. Ardından Galaxy Z Flip 5 ile karşımıza çıkacak Samsung, bu modelde daha fazla işlevsellik sunacak bir kapak ekranını tüketicilere sunacak. Yeni Galaxy Watch 6 serisi de etkinlikte tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor ve bu seri, iki farklı model ve dört farklı boyutla sunulacak.

Samsung, Galaxy Tab S9 serisini tanıtma planlarının yanı sıra iki farklı Galaxy S9 FE modelini de duyuracak. Galaxy S23 FE’nin de etkinlikte sürpriz bir şekilde tanıtılıp tanıtılmayacağı ise henüz belirsiz. Tüm duyurular hakkında sizleri hemen bilgilendireceğiz. Etkinliği kaçırmamak için takipte kalın.