Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus yolda

Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, tablet piyasasında kalmaya devam ediyor. Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus, çok yakında çıkışını yapabilir.

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Samsung, Android tabanlı akıllı cihazlar üretmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra tablet piyasaya sürmeye devam ediyor. Normal zamanda pazar payı olukça daralan Android tabletler, Covid-19 ile yeniden yükselme potansiyeline sahip. Apple tarafından hâkim olunan tablet pazarı, tüketicilerin pandemi sebebiyle değişen ihtiyaçlarından dolayı Android için genişleyebilir. Samsung da bu durumdan yararlanmak için iki yeni Samsung Galaxy Tab S7 lite tabletlerini tanıtabilir.

İki yeni Samsung Galaxy Tab S7 Lite yolda

GalaxyClub tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy Tab S7 lite ve S7 lite Plus adında farklı ekran boyutlarına sahip iki yeni cihaz üzerinde çalışıyor. Site ekranların tam olarak hangi boyutta olduğu bilgisine sahip değil. Ancak orijinal Galaxy Tab S7, baz alınacaksa tahmini 11 inç ile 12,4 inç arasında olacağı düşünülüyor. Şu an için bu ürünlerin geliştiriliyor olması dışında başka bir sızıntı da mevcut değil. Galaxy Tab S6 Lite, geçtiğimiz yılın Nisan ayında duyurulmuş ve Mayıs ayında raflarda yerini almıştı. Benzer bir mantıkla Tab S7 Lite serisi için de 2021 Nisan, Mayıs aylarında çıkış tarihi beklemek yanlış olmaz.

Android tabletler hala zayıf

Samsung, Huawei, Lenovo gibi büyük markalar hala Android tabletler yapmaya devam ediyor. Ancak Android tabletlerin büyük bir eksiği var. En büyük rakipleri iPad, aynı zamanda tam bir içerik üretim aracı olarak hem de içerik tüketim aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı anda hem güçlü donanım hem de güçlü yazılım desteği sunan bu cihazlara karşılık Android cephesi, donanım olarak kısmen güçlü cihazlar çıkarsa da yazılım anlamında yanına yaklaşamıyor. Sadece tüketmek üzerine kurulu Samsung Galaxy Tab serisi gibi cihazlar, çoğunlukla küçük çocuklara oyun oynatmak ve YouTube üzerinden video izletmek için kullanılıyor. Umarız bu durum yakın zamanda değişir ve iPad kalitesinde Android tabletler, görmeye başlarız.

Gelişmeler için takipte kalın…