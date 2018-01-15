Samsung Galaxy S9’un Kutusu ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un merakla beklenen 2018 yılı amiral gemisi Galaxy S9, MWC’deki tanıtımı öncesi kutusu ortaya çıktı.

Samsung’un 2018 yılındaki ilk bombası olarak Galaxy S9 ve Galaxy S9+ hazırlıkları sürerken MWC öncesine kutu tasarımı ve haliyle üzerinde belirtilen başlıca özellikler ortaya çıkmış oldu.

Yukarıda görülebilceği gibi 5.6 inç ekrana sahip olacak Samsung Galaxy S9, Quad HD+ Super AMOLED ekran ile gelecek. Ayrıca 12 MP çözünürlüğünde Dual Pixel teknolojisine sahip ana kamerasında Super Yavaş Çekim desteği de sunacağı görülen S9, 8 MP çözünürlüğünde bir de ön kamera yer alacak. 64 GB depolama ve 4 GB belleğin sunulacağı cihaz, IP68 sertifikası, kablosuz hızlı şarj, AKG kulaklık ve iris tarama gibi özellikleri de barındıracak.

Kutuda dikkat çeken tek detay “Super Slow-mo” kısmı olurken, görünüşe göre Sony Xperia XZ Premium ve XZ1 modellerine rakip geliyor diyebiliriz. Bakalım tanıtım sonrası Galaxy S9’da ne gibi yenilikler göreceğiz.