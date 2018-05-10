Samsung Galaxy S9 Kullanım Detayları ve İpuçları

Samsung Galaxy S9 Kullanım Detayları ve İpuçları

10 Mayıs, 2018 NASIL YAPILIR, REHBER, VİDEO 0 yorumlar

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Bu videomuzda Aydoğan ile beraber Samsung’un en yeni tepe modeli olan Galaxy S9 ve S9+’ın kullanım detaylarına ve ipuçlarına bakıyoruz.

Her ne kadar tanıdık Galaxy Experience arayüzüne sahip olsa da yenilenen ve geliştirilen bazı farklı özellikleri bulunan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerine göz atabilirsiniz. Eğer sizlerinde fark ettiği farklı özellikler var ise aşağıdaki yorumlar bölümünen bizlere aktarabilirsiniz.

Samsung Galaxy S9 Kullanım Detayları ve İpuçları

İyi seyirler dileriz..

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