Samsung Galaxy S9+, Galaxy S9’dan Çok Farklı Olacak!

Samsung’un Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağı Galaxy S9 ailesi için yeni kamera özellikleri ve depolama seçeneği ile gelecek gibi görünüyor.

MWC 2018’in en merak edilen telefonları olacak Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için şimdiden birçok söylentiler ve detaylar çıkmaya devam ediyor. Samsung’un resmen tanıttığı Exynos 9810 ile beraber daha güçlü ve daha tasarruflu bir yonga setine sahip olacak olan cihazlar, aynı zamanda birçok yeniliği de beraberinde getirecek.

Bunlardan ilk olarak Exynos 9810’da bulunan görüntü işlemcisinin dört kameraya kadar destek verebiliyor olması ise Galaxy S9+ da bir farklılık olarak önde de çift kamera olabileceği konuşuluyor. Zaten beklentilere göre sadece Galaxy S9+’da arkada çift kamera olmacağı öngörülürken, görünüşe göre önde de çift kamera konumlandırılması muhtemel olabilir.

Aynı zamanda 64 GB ve 128 GB depolama alanına sahip olan seri, 256 GB ve hatta 512 GB depolama alanına sahip Plus modeli olacağı da konuşulanlar arasında. 4 GB ve 6 GB bellek farkı da göz önüne alındığında Galaxy S8 ve S8+ arasındaki sadece boyut farkı yerini ciddi farklara bırakacak gibi görünüyor.

Şöyle ki; Samsung Galaxy S9’da önde ve arkada tek kamera, 4 GB RAM, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri, Exynos 9810 yonga seti gibi özellikler bulunurken, Galaxy S9+’da ise daha büyük ekran, önde ve arkada çift kamera, 6 GB bellek, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ve daha büyük batarya bulunacak. Böylece iki telefonun arasındaki fiyat farkı da 500 TL’den 1000 TL civarına çıkabilecekken kullanıcı seçim konusunda daha rahat bir tercih yapabiliyor olacak.