Samsung Galaxy S9 bekleyenlere iPhone darbesi

Samsung Galaxy S9’un İlk Benchmark Puanları iPhone’a Yenik Düştü.

Yıl bitti, bütün amiral gemileri ortaya çıktı ve piyasada rekabete başladılar. Biz telefon meraklılarına ise yeni yılın amiral gemileri ile ilgili dedikodu, sızıntı ve haberleri beklemek kaldı. Son günlerde epeyce adından söz ettiren Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9’un yonga setini yakın zamanda tanıtacakken öncesinde telefonun ilk benchmark puanı internete düştü.

S8 ile donanım kısmında ufak değişiklikler yapıp gönülleri kazanan Samsung’un Galaxy S9 için daha belirgin görsel ve donanımsal değişikliklere gideceği söyleniyor. Tasarımın yanında yeni işlemci yongası ve güçlü donanım ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy S9’un Geekbench internet sitesindeki SM-G960F isimli modeli ise ilk bakışta soru işaretleri yaşattı.

Yeni Exynos 9 Serisi 9810 işlemci yongası, 4 GB bellek ile toplamda tek çekirdekte 2.680, çoklu çekirdekte 7.787 puan alan telefon en son iPhone’ların gerisinde kaldı. Karşılaştırmak gerekirse iPhone X’un tek çekirdek puanı 4.197, çoklu çekirdek puanı ise 10.051 idi.

Elbette gerek Geekbench’in puanlama sistemi gerekse bu benchmark’ta kullanılan Galaxy S9’un nihai modelden çok uzak bir prototip olması (ki karşılaştırılan iPhone X nihai modeldir) rakamların düşüklüğünün tek göstergesi ve muhtemelen Samsung’un “Şu noktada hangi aşamadayız bir görelim” mantığında yaptığı bir benchmark. Dolayısı ile puanların gerek Geekbench gerekse diğer benchmark programlarında prototip geliştikçe yükseleceğinden eminiz. Esasa soru; iPhone X karşısında mevcut iki katı farkı kapatabilecek mi?