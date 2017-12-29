Galaxy S9 ve Note9’un Yonga Seti 4 Ocak’ta Tanıtılıyor

Samsung’un 2018 yılı tepe modelleri olacak Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note9 modellerinde yer alacak yeni nesil Exynos yonga seti 4 Ocak 2018 tarihinde lanse edilecek.

Yaklaşık 3 hafta önce duyurulan Qualcomm Snapdragon 845 birçok yeni özellikleri de beraberinde getirdi. Tabiki bu yonga setinin ardından gözler Huawei, Samsung ve MediaTek tarafına çevrilmişken Samsung tarafından 4 Ocak’ta yeni nesil Exynos ailesi duyuruluacağı açıklandı. ABD ve bazı pazarlar dışında Samsung’un 2018 yılı tepe modelleri olacak Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note9’da yer alacak ve ülkemizde de göreceğimiz yeni nesil Exynos işlemcisinin detayları da böylece açığa çıkacak.

Ortaya çıkan raporlara göre Exynos 9810 model adını taşıyacak olan bu yonga seti “Bir bileşenin ötesinde” mottosuyla gelecek. Buradan hareketle son dönemlerde Apple A11 ve Huawei Kirin 970’te yer alan yapay zeka işlemcisine de yer vereceği ve bu sayede S9 ailesi ve Note9’un Bixby asistanını fazlasıyla da geliştirieceği söyleniyor.

Tabiki kağıt üzerinde göreceğimiz yeniliklerin ilk meyvesi ise Barcelona’da Mobil Dünya Kongresi’nde yapılacak Galaxy S9 lansmanında verilmiş olacak. Bakalım yeni nesil Exynos yonga seti ve S9 birlikteliği nasıl bir sonuç doğuracak.