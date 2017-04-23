Samsung, Galaxy S8’in Kırmızı Ekran Problemini Düzelteceğini Açıkladı

Samsung’un yeni piyasaya çıkan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde bazı kırmızı ekran problemleri ortaya çıkmaya başlamıştı.

Samsung bu problem ile ilgili yaptığı açıklamada kırmızı ekran sorununun kısa bir kalibrasyon işlemi ile üstesinden gelinebildiğini açıklamıştı. Şirket şimdi de bunun için bir güncelleme yayınladı ve bu güncelleme ile beraber telefonun renk yelpazesini de geliştirecek.

Galaxy S8 ve S8+ iyi yorumlar almaya devam ederken şirketin böyle bir hatayı kısa sürede gidereceğini açıklaması gerçekten iyi oldu. Galaxy Note 7 ile yaşanan problemler daha tazeyken şirketin bir skandalla daha uğraşması büyük problem yaratacaktı.

Şirket güncellemeyi önümüzdeki hafta yayınlayacak ancak bunu beklemek istemeyen kullanıcılar telefonu kırmızı ekran ile kullanmak yerine kalibrasyon ile bunun üzerinden gelebilir.